Alexander Volkanovski: Se Islam Makhachev fosse peso pena, ‘eu o esmagaria’

O campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, mudou sua energia para uma revanche contra o campeão dos leves, Islam Makhachev, depois de ficar aquém do placar no UFC 284.

Volkanovski acredita que venceu os rounds 2, 3 e 5 da superluta do último sábado e disse que o resultado não resolveu o debate peso por peso que começou. Makhachev ganhou uma decisão unânime por pontuação de 48-47 duas vezes e 49-46 para defender o título dos leves em Perth, Austrália.

“Muitas pessoas pensaram que eu venci aquela luta, pensei que venci aquela luta e subi”, disse Volkanovski na segunda-feira A Hora do MMA. “Estamos falando de peso por peso. Imagine se estivéssemos na mesma categoria de peso. Não quero ser esse cara, mas se ele fosse apenas um pena na minha categoria, eu o esmagaria. … É um passeio no parque. Sem ofensa para ele, mas isso é legítimo.

“Acho que ainda provei que sou o melhor lutador e sou o número 1 peso por peso. Mas isso não depende de mim.”

Tão confiante quanto Volkanovski estava na vitória, ele afirmou que o campeão dos leves não estava confiante logo após a luta.

“Acho que ele pensou que poderia ter perdido”, disse o campeão dos penas. “Ele estava até dizendo: ‘Precisamos fazer uma revanche’ para o corner dele quando ele voltou para o corner dele. Ele não disse derrota, mas quer dizer, ele pensou: ‘Precisamos fazer a revanche’ pensando que eu ia levantar a mão.

“Aí ele acabou falando para a mídia nos bastidores que quer uma revanche mesmo assim. Então, ele sabe. Não estou tirando nada – foi uma luta acirrada.”

Makhachev negou o relato de Volkanovski sobre suas palavras após o sino final. Ele disse que sua vitória o estabeleceu como o melhor lutador do mundo. Mas, de acordo com Volkanovski, o campeão dos leves e o UFC estão do seu lado na possibilidade de uma revanche, embora nenhuma negociação formal tenha ocorrido.

Volkanovski não é do tipo que declara seu lugar no esporte. Ao mesmo tempo, ele acredita que um conjunto diferente de juízes poderia facilmente tê-lo declarado o vencedor depois de ver a mesma luta, e ele ainda se sente como o lutador peso por peso nº 1.

Makhachev é bem-vindo para corrigi-lo, no entanto. Quanto a isso acontecer, Volkanovski está cautelosamente otimista. Ele passou grande parte de sua carreira tentando convencer os fãs de sua superioridade depois de duas lutas acirradas com o agora ex-campeão Max Holloway, e acredita que Makhachev vai querer o mesmo.

O que quer que aconteça a seguir revelará o caráter do campeão do Daguestão, disse ele.

“Acho que depende dele”, disse Volkanovski. “Ele sabe que isso vai deixar um gosto ruim na boca de muita gente. Eu já estive lá antes. Eu sei como é, e ele vai querer provar isso para as pessoas. Eu o faria se estivesse no lugar dele. Eu não ficaria feliz com isso. … Se não, sabemos por quê.