Os alimentos anti-inflamatórios e seus benefícios para a saúde podem impactar o nosso bem-estar e até mesmo proteger o nosso corpo contra doenças graves, como cânceres. Por isso, incluí-los na dieta, de forma saudável e equilibrada, tende a ser uma excelente ideia.

Neste texto, trouxemos uma lista de opções de alimentos que são anti-inflamatórios, além de dar mais detalhes sobre como eles podem promover benefícios para nós. Não deixe de conferir!

Alimentos anti-inflamatórios e seus benefícios para a saúde

Existem muitos alimentos anti-inflamatórios que podemos consumir ao longo do dia. Alguns são mais versáteis e podem ser incluídos em diversas refeições, enquanto outros podem ser mais difíceis de serem implementados em receitas diversas.

De qualquer forma, fizemos uma lista com opções bem interessantes para que você já conheça e, quem sabe, já inclua na sua dieta, sempre respeitando as suas necessidades nutricionais e restrições:

Gengibre

Alho

Cúrcuma

Salmão

Frutas vermelhas (morango, amora, tomate)

Frutas cítricas

Azeite de oliva

Chocolate amargo

Folhas escuras, como espinafre e couve-manteiga

Abacate

Chá-verde

Batata doce

Pimentão

Sementes de linhaça

Nozes

Cebola

Açafrão

São diversas opções, não é mesmo? Você pode usar em saladas, sobremesas, lanches, refeições principais, sucos, sopas, enfim! São muitas possibilidades que podem ser preparadas de diferentes formas.

Quais os benefícios?

Os benefícios dos alimentos anti-inflamatórios estão envolvidos com uma premissa maior: proteger o nosso corpo. Eles ajudam a reduzir as inflamações nas células, impedindo o desenvolvimento de doenças, tratando as enfermidades existentes e fortalecendo o nosso sistema imunológico.

Abaixo, descrevemos com mais detalhes os benefícios citados:

1. Protege a saúde do coração e das células

O excesso de inflamação no corpo pode acarretar em problemas nas nossas células, que podem desencadear doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de cânceres. Sendo assim, investir nos alimentos anti-inflamatórios e seus benefícios para a saúde é investir em uma proteção a mais para diversos órgãos e tecidos.

2. Aumenta a imunidade

A imunidade é outro fator que sofre impactos positivos com o consumo de alimentos anti-inflamatórios, pois fica mais forte e pronta para combater uma série de enfermidades. Por isso, consumir esse tipo de alimento é também dar “combustível” para o corpo agir de maneira preventiva.

3. Tratamento complementar de doenças inflamatórias

Algumas doenças que inflamam o corpo, como a endometriose, também podem ser tratadas, de maneira complementar, com os alimentos anti-inflamatórios. Afinal, esses preparos podem reduzir a inflamação das células que são causadas por doenças, minimizando os sintomas desconfortáveis que a endometriose pode causar.

Além dessa doença, outras que também inflamam podem usufruir dos benefícios de uma alimentação saudável e que inclua alimentos com propriedades anti-inflamatórias.

Lembrando que esses alimentos podem ser visto como complementares, e não como principais fontes de cuidado, ok? O ideal é sempre conversar com o seu médico e nutricionista para elaborar um plano alimentar que ajude a minimizar os sintomas de doenças, além de ajudar a fortalecer e proteger o corpo como um todo. Desse modo, a sua saúde se mantém ainda mais protegida.

Aposte nessas dicas e cuide de você por meio de uma alimentação equilibrada!