Aljamain Sterling x Henry Cejudo agora marcado para o UFC 288 em 6 de maio

A luta pelo cinturão peso-galo entre o campeão Aljamain Sterling e o ex-campeão Henry Cejudo está prevista para acontecer no UFC 288, no dia 6 de maio.

Sterling anunciou a luta na segunda-feira através de seu canal no YouTube. Várias pessoas com conhecimento da reserva, que preferiram permanecer anônimas porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente, confirmaram ao MMA Fighting que acordos verbais estão em vigor para o confronto com contratos que devem ser finalizados em breve.

“Mal posso esperar por esse confronto, porque acho que são dois caras que não vão desistir, e acho que o wrestling pode se anular – vamos ver se consigo enganá-lo,” Sterling disse na segunda-feira. “Vamos descobrir isso nos primeiros cinco minutos e, a partir daí, vamos descobrir se queremos desperdiçar uma tonelada de energia agarrando, ou se queremos colocar [our fists] para o teste e mostrar ao mundo o que os lutadores de alto nível podem realmente fazer quando se trata de golpear.

“Eu sei que vocês ficaram impressionados com [Kamaru] Usman x Colby Covington, foi o deleite de um striker, e não ficaria surpreso se essa luta fosse exatamente a mesma. … Henry, mal posso esperar pelo desafio e sei, e espero, que você também mal pode esperar para lutar comigo.

A ordem do card de luta do UFC 288 não foi confirmada, e a cidade e o local do pay-per-view ESPN+ ainda não foram anunciados. A luta no peso leve entre o ex-campeão Charles Oliveira e Beneil Dariush também está prevista para o card.

Sterling, que no UFC 280 defendeu o cinturão peso-galo pela segunda vez com uma vitória sobre TJ Dillashaw, inicialmente tinha como meta enfrentar Cejudo no UFC 287, no dia 8 de abril, mas a saúde do campeão ameaçou atrasar a luta. Um bíceps rompido não exigiu cirurgia para Sterling, mas exigiu que o confronto fosse adiado para o início do verão. No início deste mês, ele disse que maio era o prazo provável para enfrentar o ex-campeão de duas divisões, que se afastou do esporte depois de defender o título do peso-galo no UFC 249.

“É meio louco como tudo fecha um círculo”, disse Sterling no início deste mês. “Depois da luta, eu sabia que tinha essas lesões vindo para a luta, antes da revanche com [Petr] Yan, então o TJ [Dillashaw] luta meio que chutou a lata no caminho. Então eu sabia [stem cell treatments at] bioXccelerators vão ser muito bons. Estou muito otimista sobre isso e acho que vai me trazer de volta aos 100 por cento para que eu possa competir contra um competidor difícil como o Triple Zero e lembrá-lo de que ele deveria ter continuado aposentado.

Cejudo, um lutador medalhista de ouro olímpico, retornará ao octógono apenas três dias após o aniversário de sua aparição anterior no octógono. O lutador de 36 anos buscou dias de pagamento maiores em sua decisão de se afastar do esporte, mas no ano passado voltou ao pool de testes de drogas do UFC em antecipação a um retorno.