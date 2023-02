All-Star Celebrity Game 2023: Quem está no Celebrity All-Star Game?

Tele NBA O fim de semana do All-Star acontecerá no próximo fim de semana com o evento definido para representar uma celebração de alguns dos melhores talentos do jogo.

Enquanto o jogo All-Star entre os melhores jogadores da Conferência Leste e os melhores da Conferência Oeste é o evento principal, o fim de semana também contará com uma série de outros confrontos e competições emocionantes.

O que é o fim de semana All-Star da NBA?

Com uma história que remonta a 1951, o fim de semana do NBA All-Star reúne alguns dos principais talentos da liga e os coloca em um jogo um contra o outro.

Este ano, a Conferência Oeste será liderada por Lebron Jamesenquanto a Conferência Leste será liderada por Giannis Antetokounmpo.

Além disso, o fim de semana também contará com vários outros confrontos, um dos quais é o Celebrity All-Star Game.

O que é o jogo Celebrity All-Star?

Realizado pela primeira vez durante a temporada da NBA de 2002-03, o jogo Celebrity All-Star é um jogo de exibição que apresenta algumas das principais celebridades da América, incluindo jogadores aposentados da NBA, jogadores da WNBA, atores, músicos e atletas de outros esportes.

Ao contrário dos jogos regulares da NBA, em que os jogadores jogam 12 minutos por quarto, o jogo Celebrity All-Star apresenta apenas 10 minutos por quarto. O jogo também é realizado na quadra de treino da NBA Jam Session, em oposição à mesma arena de todos os outros eventos do All-Star Saturday.

Quem está no Celebrity All-Star Game de 2023?

O jogo deste ano vai ver Utah Jazz governador da equipe Ryan Smith e lenda da NBA e Jazz proprietário minoritário Dwyane Wade se enfrentam com suas respectivas escalações.

Os seguintes representarão a equipe Wade:

Nicky Jam (cantor)

Jesser (YouTuber)

Simu Liu (ator, estrelou em “Shang-Chi” da Marvel)

DK Metcalf (receptor largo da NFL)

Hasan Minhaj (comediante)

Janelle Mone (cantora)

Arike Ogunbowale (estrela da WNBA)

21 Savage (Rapper)

Ranveer Singh (ator de Bollywood)

Frances Tiafoe (jogadora de tênis)

Alex Toussaint (instrutor de Peloton, MVP do Celebrity Game em 2022)

Os seguintes representarão a equipe ferreiro: