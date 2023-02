All-Star Paul George, estelar Terance Mann lidera Clippers contra Suns

Paul George e Terance Mann marcaram 26 pontos cada um e o Los Angeles Clippers venceu o Phoenix Suns por 116 a 107 na noite de quinta-feira no último jogo da NBA antes do intervalo do All-Star.

Kahwi Leonard somou 16 pontos, todos no segundo tempo, e nove rebotes. Ivica Zubac e Eric Gordon marcaram 13 pontos cada um e Zubac teve 12 rebotes.

Os Clippers vão para o intervalo com vitórias em seus dois últimos jogos, enquanto se ajustam a uma nova rotação de escalação. As recentes aquisições Gordon, Bones Hyland e Mason Plumlee desempenharam papéis importantes na vitória. Eles combinaram 30 pontos e 10 rebotes e acertaram 11 a 11 na linha de falta.

“Os novos caras chegaram e simplesmente se conectaram como se estivéssemos começando a temporada”, disse George. “Jogamos um ótimo time de basquete. Dividimos e paramos quando precisávamos.

“Temos tudo o que precisamos. Só temos que juntar tudo isso e encontrar uma identidade que nos carregue.”

Leonard errou todos os oito arremessos no primeiro tempo, mas acertou 5 de 10 depois disso e acertou todas as seis tentativas de lance livre.

“Acabei de fazer arremessos”, disse Leonard sobre a diferença. “Você só precisa continuar pressionando.”

O Suns perdeu nove de suas primeiras 10 tentativas de 3 pontos, com apenas Josh Okogie se aquecendo mais tarde no jogo. Okogie liderou o Phoenix com 24 pontos. Ele acertou 6 de 12 atrás do arco, mas o resto do Suns fez cinco combinados.

“É bom não ter que olhar por cima do ombro quando você erra”, disse Okogie, cujas atuações recentes o colocaram na corrida para se juntar a Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant e Deandre Ayton na equipe titular do Phoenix quando Durant voltar de uma lesão no joelho.

“O treinador (Monty Williams) me disse: ‘Não me importo se você errar oito seguidas. Não vou eliminar você por errar, mas vou eliminar você por não chutar.'”

Booker fez 19 pontos e nove assistências para o Phoenix. Ayton marcou 18 pontos e o estreante Terrance Ross fez 16 pontos. Booker foi 1 de 6 na faixa de 3 pontos, mas empatou o recorde da franquia de Steve Nash com 1.051 3s.

Paul teve 11 assistências, duas noites depois de ter 19 assistências, o melhor da temporada, contra o Sacramento.

Os Clippers marcaram 100 ou mais pontos em 20 de seus últimos 21 jogos.

A derrota foi a primeira do Suns contra um adversário da Divisão do Pacífico em 10 jogos, e os Clippers passaram à frente do Phoenix para o segundo lugar indo para o intervalo do All-Star.

ROTAÇÃO

O Suns venceu os dois primeiros encontros entre as equipes, ambos em Los Angeles, mas os elencos passaram por grandes mudanças desde então.

O novo trio dos Clippers fez sua presença conhecida na noite de quinta-feira, enquanto os Suns esperam que Kevin Durant jogue em breve. Ele foi adquirido com TJ Warren do Brooklyn por Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder, além de quatro escolhas de primeira rodada.

O técnico do Clippers, Tyronn Lue, disse que o trio do Suns formado por Durant, Booker e Paul o lembra de enfrentar Durant, Steph Curry e Klay Thompson quando Lue treinava o Cleveland nas finais da NBA.

“Não quero pensar nisso”, disse Lue sobre o Suns adicionar Durant à sua rotação. “É uma cobertura difícil, um confronto difícil. Estou interessado em ver como eles jogam, como eles compartilham o basquete. Mas no papel parece muito bom.”

CARA NOVO

Ross juntou-se ao Suns para o jogo e causou um impacto rápido, marcando sete pontos, o recorde do time, no primeiro quarto. Ross, um ala-armador/atacante de 1,80 metro, foi dispensado por Orlando porque seu contrato estava expirando após esta temporada.

Ross, em sua 11ª temporada na NBA, teve uma média de oito pontos em 22 minutos por jogo para o Magic.

SALA DO TREINADOR

Los Angeles jogou sem Norman Powell, que estava descansando o joelho direito doente. “Sem maiores preocupações”, disse Lue sobre Powell descansando o último jogo dos Clippers antes do intervalo do All-Star. Phoenix segue sem Durant (joelho), Landry Shamet (pé) e Cameron Payne (pé).

PRÓXIMO

Clippers: Host Sacramento em 24 de fevereiro.

sóis: Host Oklahoma City em 24 de fevereiro.