All-Star Weekend: liderado por Walker Kessler, Team Jazz vence em casa o 2023 Skills Challenge

Tele NBAFim de semana All-Star iniciou as atividades de sábado com o Desafio de habilidadespatrocinado por uma marca automotiva e teve como competidores três times que deram tudo para mostrar o melhor de suas habilidades em quadra: Equipe Antetokounmpo, Equipe Jazz e Novatos da equipe.

A primeira foi formada por Giannis Antetokounmpomas desde que ele foi ferido, seu lugar foi ocupado por Jrue Feriado; bem como por Thanasis Antetokounmpo e Alex Antetokounmpo.

A equipa de Jazz foi liderada por Jordan Clarkson, Collin Sexton e Walker Kesslerenquanto a equipe Rookies era formada por Paolo Banchero (Orlando Magic), Jabari Smith Jr. (Houston Rockets) e Jaden Ivey (Detroit Pistons).

Os Rookies começaram vencendo, mas a experiência venceu

O Skills Challenge consistiu em três provas, sendo a primeira o revezamento, que foi vencida com a melhor habilidade e velocidade pelos Rookies, que somaram 100 pontos

A segunda parte consistiu no desafio de passes, onde a equipa do Antetokounmpo somou 84 pontos, pelo que os vencedores da primeira parte tiveram de bater essa marca. No final marcaram 78 pontos, então coube ao Team Jazz ver se conseguiam entrar na luta.

Alimentado por seus três membros, o Utah Jazz marcou um total de 88 pontos, empatando com o Team Rookies ao marcar 100 pontos.

A equipe Antetokounmpo precisava vencer a terceira parte, a disputa de pênaltis por equipes, para empatar a três. Não fazer isso deixaria o Desafio de Habilidades nas mãos de qualquer uma das outras duas equipes.

A equipe de Antetokounmpo somou 8 pontos na parte de arremessos coletivos, enquanto os estreantes conseguiram apenas 3 pontos. Portanto, cabia ao Team Jazz vencer ou não.

E conseguiram de forma clara, marcando juntos 13 pontos, recebendo 100 pontos e sendo os vencedores absolutos do Kia Skill Challenge 2023.