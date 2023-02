Allen Lazard, estrela do Packers, diz que Aaron Rodgers é “o maior” QB de todos os tempos

“O maior de todos os tempos”, disse o jogador de 27 anos sobre seu quarterback nas festividades do Super Bowl no fim de semana passado. “Não pode, não pode. Abandone o poder. Ele é o GOAT”

Lazard pode ser um pouco tendencioso, ele está recebendo passes de Rodgers desde 2018 – e elogiou a precisão do QB quando perguntamos a ele sobre jogar com o chamador do sinal.

Companheiro de equipe do wideout, Aaron Jones, no entanto, nos disse nas festividades do SB LVII que não gosta da ideia de Rodgers jogar em outro lugar, especialmente se for com o Las Vegas Raiders.