Almeria x Barcelona: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir na TV e online

A poucos dias depois de perder por 2 a 1 em Old Trafford e ser eliminado da Liga Europa pelas mãos de Manchester United, Barcelona vai viajar para Almería para enfrentar o time da Andaluzia no domingo em sua tentativa de voltar às vitórias.

Os Blaugrana estão oito pontos à frente do segundo colocado Real Madrid no Liga Santander mesa, enquanto Almería atualmente está um pouco acima da zona de rebaixamento.

rubitime de foi goleado por 6-2 fora em Girona sexta-feira passada, enquanto Barcelona bater Cádiz 2-0 no Camp Nou em seu último duelo da liga no domingo.

Prováveis ​​escalações de Almeria x Barcelona

rubi pode não poder contar com nenhum dos dois Alejandro Pozo ou Gonzalo Meleroambos em dúvida devido a lesões.

Quanto aos visitantes, vão ao relvado do Power Horse Stadium sem os lesionados Pedri e Ousmane Dembéléenquanto Ronald Araujo deve estar em forma após sofrer uma pancada contra Manchester United.

Barcelona possível XI (4-3-3): Marc-Andre Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alexander Balde; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gavi; Wing, Robert Lewandowski, Ansu Fati.

Almeria possível XI (4-3-3): Fernando Martinez; Houboulang Mendes, Rodrigo Ely, Srdjan Babic, Sergio Akieme; Lucas Robertone, Cesar de la Hoz, Samu Costa; Leo Baptistao, Luis Suarez; Adrian Embarba.

Almeria x Barcelona: Quando começa?

O jogo da LaLiga Santander entre Almería e Barcelona será disputado às 18:30 CET, hora local da Espanha.

Isso marca o início do jogo às 17:30 GMT no Reino Unido. Barcelona os fãs nos Estados Unidos encontrarão o jogo começando às 12:30 ET e 09:30 PT.

Almeria x Barcelona: Onde assistir?

Como sempre, a partida de domingo entre Barcelona e Almería pode ser visto na LaLigaTV e Premier Sports no Reino Unido. Nos Estados Unidos, você pode assistir ao jogo no ESPN+.