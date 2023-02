Alonso: Serão necessárias algumas corridas para tirar o máximo proveito do carro

Fernando Alonso ofereceu sua primeira avaliação do novo carro Aston Martin pouco antes do início da última sessão de treinos e pediu paciência.

O espanhol se juntou à equipe para esta temporada e está impressionado com o carro, mas quer tempo para aproveitá-lo ao máximo.

“No ano passado, a Aston Martin estava lutando com o carro e mudamos completamente a filosofia, 95 por cento do carro deste ano é novo, então acho que estamos apenas experimentando um pouco com diferentes configurações e coisas diferentes nos últimos dias”, disse. o espanhol, que também não quis comparar sua situação com a de anos anteriores.

“Ainda nem fizemos uma corrida.

“Espero que possamos juntar tudo, mas vamos precisar de tempo, vamos precisar de algumas corridas para realmente explorar todo o potencial do carro, porque não há tempo agora com apenas três dias para realmente passar por todos os elementos de teste. , que é o que queremos.”

lt;HIT gt;Aston lt;/HIT gt; lt;HIT gt;Martin lt;/HIT gt; o piloto Fernando Alonso, da Espanha, dirige seu carro durante um teste de pré-temporada de Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein em Sakhir, Bahrein, sábado, 25 de fevereiro de 2023. (AP Photo/Frank Augstein)Frank AugsteinPA

Progresso lento

Fernando insiste que o objetivo, pelo menos por agora, continua a ser criar uma boa base em 2023 para atingir metas mais altas em 2024.

“Esse era o objetivo. A plataforma do ano passado não era boa o suficiente”, refletiu.

“Acho que com este novo carro podemos desenvolvê-lo ao longo da temporada e podemos usar não apenas cinco por cento no próximo ano, podemos usar mais e isso ajuda a equipe a ter alguma continuidade”.

Olhando para o futuro

Fernando destaca que o objetivo é mais no médio prazo.

“No final, todas as equipes de Fórmula 1 têm uma filosofia semelhante quando se trata de corrida e há energia aqui para serem candidatos ao título no futuro, a nova fábrica estará pronta no verão e o novo túnel de vento será uma infraestrutura fundamental. para o futuro”, insistiu.

“Animado? Sim, estou pensando mais em um prazo de dois anos, mas esta equipe está mostrando interesse em estar na frente em breve.

“Com todo o talento que se juntou à equipe neste futuro, acho que é um projeto muito bom.”