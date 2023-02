Álvaro Rodríguez mostra que pode ser o novo Raúl do Real Madrid

Alvaro Rodriguez marcou seu primeiro Real Madrid gol no sabado contra Atletico Madrid no Estádio Santiago Bernabéu.

Curiosamente, seu Castela treinador e ídolo, Raul Gonzáleztambém havia comemorado seu primeiro gol blanco em um clássico de Madri há quase 30 anos.

Já vestindo o número 7, um jovem de 17 anos Raul marcou seu primeiro Real Madrid gol em 5 de novembro de 1994, depois de fazer sua estreia na LaLiga Santander no jogo anterior em La Romareda contra Real Zaragoza.

Michael Laudrup configurar Raulque mandou a bola para o canto superior, como Real Madrid conseguiu uma vitória por 4-2 contra Atlético.

MARCA

Em 25 de fevereiro de 2023, foi a vez de um dos Raulprotegidos de para obter seu primeiro Real Madrid gol no dérbi também, como Rodriguez voltou para casa depois de um Lucas Modric pontapé de canto para empatar no final do jogo.

Esta foi sua segunda partida na liga depois de fazer sua estreia no sábado contra saúdecontra quem registrou duas assistências, uma delas anulada por impedimento.

Alvaro Rodriguez já está à frente de Mariano e Hazard

Após seu surgimento, Rodriguez conseguiu ultrapassar os dois Mariano Diaz e Eden Hazard em Carlos Ancelottiordem de hierarquia.

O técnico italiano depositou sua confiança no prodigioso atacante e ele entregou em campo.

Infelizmente, ele não pôde comemorar seu gol como gostaria porque Real Madrid estavam pressionando por um segundo em sua tentativa de tirar vantagem de sua superioridade numérica. Ele mal teve tempo de abraçar Fede Valverde e aponte para alguém nas arquibancadas.

Um lugar para Alvaro Rodríguez no plantel

Depois de marcar cinco gols em Raul e brilhando no Campeonato Sul-Americano de Futebol Juvenil 2023, onde marcou mais cinco vezes, conquistou uma vaga no Real Madridprimeira equipe de.

“Na próxima temporada ele estará no primeiro time”, disse. Ancelotti anunciou na conferência de imprensa.

Mariano vai deixar Real Madrid e Perigo também poderia partir no verão, enquanto Endrick se juntará ao clube para fortalecer seu ataque em 2024.

“Temos grandes esperanças nele, é uma noite muito especial para ele, marcando em uma partida de tamanha importância e um grande gol”, disse. Real Madriddiretor ou relações institucionais Emílio Butragueno adicionado.