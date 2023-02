Alvin Kamara do Saints afunda: vídeo dele falando sobre o espancamento pelo qual é acusado e processado é divulgado

A surgiu um novo vídeo mostrando Alvin Kamara discutindo uma briga em uma boate de Las Vegas. Imagens do veículo transportando Santos de Nova Orleans o running back Alvin Kamara após uma surra do lado de fora de uma boate de Las Vegas o mostra dizendo: “Eu me conectei com o [expletive’s] mandíbula tão dura”, de acordo com documentos judiciais e uma cópia da vigilância obtida pelo 8 News Now.

camara, Cincinnati Bengals cornerback Chris Lammons, e dois outros homens estão enfrentando acusações criminais relacionadas ao incidente de 5 de fevereiro de 2022 durante o fim de semana do NFL Pro Bowl. Lammons estava com o Kansas City Chiefs no momento.

O vídeo foi obtido do motorista da limusine

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas obteve o vídeo da limusine que transportava Kamara, os outros três homens e várias mulheres como parte de sua investigação.

O vídeo foi divulgado na terça-feira por 8 Notícias Agora, e mostra e ouve Kamara discutindo o ataque. A vítima, Darnell Greenedisse ao Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas que estava esperando do lado de fora de um elevador na boate Drai’s After Hours com um grupo de pessoas, incluindo os quatro suspeitos.

O grupo começou a noite no Wynn Las Vegas e depois seguiu para o Drai’s, de acordo com o depoimento do motorista da limusine ao grande júri. O motorista pegou o grupo na garagem de um hotel e os levou para o Vdara.

O estado evitou uma audiência preliminar contestada acusando Kamara, Lammons, Darrin Christopher Young e Percy Harris na semana passada depois de ver os vídeos. Cada um enfrenta acusações de conspiração para cometer agressão e agressão resultando em danos corporais substanciais, disseram os documentos. Harris é identificado em documentos judiciais como o gerente de Kamara.

Greene entrou com uma ação civil na Louisiana pedindo $ 10 milhões em danos. Ele sofreu uma fratura orbital e outras lesões, que exigiram uma cirurgia no ombro.

A acusação significa que o processo criminal evitará o Tribunal de Justiça de Las Vegas e se moverá imediatamente para o tribunal distrital. Um juiz marcou a data do julgamento para 2 de março.