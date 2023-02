Alvin Kamara e três outros caem: novo vídeo divulga evidências de espancamento de que são acusados ​​em Las Vegas

Simagens da câmera de segurança da boate Las Vegas Strip, onde em 5 de fevereiro de 2022, Santos de Nova Orleans correndo de volta Alvin Kamara e Cincinnati Bengals O cornerback Chris Lammons foi acusado e, alguns dias atrás, indiciado junto com outros dois foi tornado público.

Essas novas imagens incluem o vídeo da câmera de vigilância do estabelecimento “Sin City” e imagens da limusine do astro do Saints, que estava a horas de jogar no Pro Bowl na casa do Las Vegas Raiders, Estádio Allegiant.

Quem é acusado da briga além de Alvin Kamara?

Além dos dois jogadores da NFL, dois outros homens são vistos batendo em outro homem sem fim, eles são presumivelmente Christopher Young e Percy Harriso segundo dos quais foi confirmado como representante de Kamara, que foi selecionado na terceira rodada (# 67 geral) da Universidade do Alabama no Draft da NFL de 2017.

Tanto os novos vídeos, quanto as novidades do grande júri do condado de ClarkA decisão do indiciamento de Kamara e seus três companheiros de equipe foi divulgada por 8 Notícias Agora. As acusações pelas quais os quatro indivíduos são acusados ​​são conspiração para cometer agressão e agressão, resultando em danos corporais substanciais.

Declaração da alegada vítima de agressão de Alvin Kamara

Parte da declaração do grande júri também obtida pelo 8 News Now da suposta vítima, Darnell Greentem a seguinte redação:

“Assim que o elevador desceu, fui pisar no elevador e um cara colocou as mãos no meu, no meu peito, como para me dizer, como me empurrar para trás e me dizer que não posso entrar no elevador”, disse Greene ao Grande juri. “E eu, hum, você sabe, eu vou lá, não é minha primeira vez lá, eu já estive lá algumas vezes e todo mundo usa [sic] o mesmo elevador. Então, quando ele me empurrou, empurrei suas mãos para baixo do meu peito e então ele me empurrou com força e então alguém me bateu.”