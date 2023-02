Alvin Kamara em sérios apuros, formalmente indiciado por crimes supostamente cometidos no Pro Bowl de 2022

Following a aposentadoria do lendário Drew Brees e a saída do treinador principal Sean Paytonas coisas têm sido extremamente difíceis para o Santos de Nova Orleansduas temporadas consecutivas de derrotas, instabilidade generalizada na posição de quarterback e um escândalo que continua a ter consequências para o seu melhor jogador remanescente, o running back Alvin Kamara.

Quase um ano depois de um escândalo que começou uma noite antes do 2022 Pro Bowl, Kamara foi formalmente acusado de acusações criminais de agressão, resultando em lesões corporais substanciais e conspiração para cometer agressão. O relatório original foi divulgado pela CBS Las Vegas, que acrescentou que a acusação foi proferida pelo júri do condado de Clark.

Como ocorreu a prisão de Alvin Kamara?

Recorde-se que o incidente ocorreu na véspera do referido Pro Bowl que decorreu a 6 de fevereiro de 2022 às Estádio Allegiant em Las Vegas, Nevada.

Kamara até representou o Saints no NFL All-Star Game antes de ser preso pela polícia, que disse que o Saints estava correndo de volta junto com outros três, incluindo o cornerback do Bengals. Chris Lammonsagrediu uma pessoa com o nome de Darnell Greene na boate Drai por volta das 6h30 da manhã anterior.

“[Alvin Kamara] perseguiu Greene pelo corredor e começou a atacá-lo várias vezes até que ele foi derrubado no chão”, afirmou o processo. “Em nenhum momento durante o ataque Greene bateu, socou ou empurrou Kamara ou qualquer um de seus associados dele.”

Problemas pela frente para Alvin Kamara

As outras duas pessoas acusadas são Percy Harris e Darrin Young e o processo busca $ 10 milhões em compensação por danos físicos à vítima. Até o momento a NFL não puniu o jogador do Saints que tem audiência marcada para 2 de março.