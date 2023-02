Alvoar Lácteos abre EMPREGOS em vários estados do Brasil

A Alvoar Lácteos, empresa especializada em produtos lácteos, nasceu para fortalecer esse segmento e torná-lo mais próspero. Nesta data, novas vagas foram divulgadas pelo Brasil. Confira, a seguir.

Alvoar Lácteos abre vagas de emprego em vários estados do Brasil

A Alvoar Lácteos, com um portfólio forte e completo, nasceu para fortalecer o segmento de lácteos do Brasil. Através da paixão pelo leite, pelo campo e pelo trabalho, a companhia desenvolve produtos de qualidade para o mercado.

Para continuar distribuindo itens de qualidade aos consumidores, a empresa divulgou vagas de emprego no Brasil. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ana. Contábil – Fortaleza / CE;

Ana. de Marketing e Produto – Belo Horizonte / MG;

Ana. de Riscos e Controles Internos – Fortaleza / CE;

Ana. de Segurança da Informação – Lagoa Prata e Trabalho Remoto;

Ana. de Trade Marketing Inteligência – Fortaleza / CE;

Jovem Aprendiz – Morada Nova / CE e Jaboatão dos Guararapes / PE;

Aux. de Logística – Fortaleza / CE e Jaboatão dos Guararapes / PE;

Aux. de Produção – Minas Gerais;

Coordenador (a) de Logística – Lagoa Prata / MG;

Demonstrador (a) (Vaga Exclusiva PCD) – Salvador / BA;

Estágio em Pesquisa e Desenvolvimento – Lagoa da Prata / MG;

Operador (a) de Máquina – Morada Nova / MG;

Promotor (a) de Vendas (Vaga Exclusiva PCD) – Brasil.

Como se candidatar

Com comprometimento e paixão, o ambiente de trabalho é acolhedor e respeitoso.

Com comprometimento e paixão, o ambiente de trabalho é acolhedor e respeitoso. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas.

