Amanda Serrano se lesiona e revanche contra Katie Taylor é adiada

Parece que teremos que esperar um pouco mais para ver Katie Taylor e Amanda Serrano voltarem atrás.

Taylor e Serrano deveriam refazer seu confronto épico de 2022 em 20 de maio, em Dublin; porém, na terça-feira, o Matchroom Boxing anunciou que uma lesão de Serrano forçou o adiamento da luta.

“Devido a uma lesão sofrida por Amanda Serran, Matchroom Boxing e Most Valuable Promotions lamentam anunciar que a luta Taylor-Serrano II em 20 de maio em Dublin não acontecerá como planejado. As equipes estão em discussões sobre como encontrar uma data revisada para a luta. Mais detalhes seguirão no devido tempo.”