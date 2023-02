Amber Rose sobre como ela conta ao filho sobre seus Onlyfans: ‘Mamãe tem que ganhar dinheiro’

Om das profissões mais embasadas na história da humanidade é o trabalho sexual, a mais julgada hoje é ser uma Onlyfans modelo. Os conservadores sempre julgam homens ou mulheres que trabalham nessa plataforma para ganhar dinheiro. Eles também devem sentir um pouco de inveja quando sabem quanto dinheiro os modelos Onlyfans recebem. Um dos modelos de maior sucesso na plataforma é rosa âmbarque estava apenas em uma entrevista no ‘Alto Baixo com EmRata‘ podcast com modelo Emily Ratajkowski. A apresentadora expressou sua preocupação em conversar com o filho sobre sua nudez no trabalho como modelo.

rosa âmbar foi rápida em responder, ela tem muita experiência nisso, pois seu filho foi intimidado por causa de seu trabalho como modelo Onlyfans. Rosa tem 9 anos Sebastiãoque ela teve com o rapper Por que Khalifa. Rose também tem um filho de 3 anos Corte Elétrico Alexander Edwardsque ela tem com o ex Alexandre AE Edwards. Mas a conversa dela com o jovem Slash pode esperar um pouco mais. Amber Rose também disse Emily Ratajkowski ela não quer mais ficar com ninguém ou fazer sexo. Mas a parte mais interessante foi quando eles discutiram sobre ter ‘The Talk’ com o filho mais velho.

Abordagem parental de Amber Rose

Isso é o que Rose disse a Ratajkowski: “Não tenha medo. Essas crianças, se não aprenderem com você, vão aprender com o TikTok e o Instagram. Você é famoso. Seu filho, quando tiver 5 anos, vai começar a pesquisar no Google você e vendo tudo. Se você não tem essas conversas. Alguém disse ao meu filho: ‘Sua mãe está OnlyFans‘. E eu estava durante a pandemia. Eu tive que trabalhar. Eu tive uma conversa inteira com ele sobre isso. Eu também disse que, quem disse isso a ele, seus pais são ignorantes. Obviamente ele herdou dos pais… Eu apenas expliquei tudo para ele.

“Tipo, quando se trata de mulheres, você tem que deixar as mulheres fazerem o que elas precisam fazer para sustentar suas famílias. Você quer ir para uma boa escola? Seis bandeiras? Universal? Viagem? Mamãe tem que ganhar dinheiro. E ele sabe que eu era uma stripper anos atrás. Sinto que fiquei insensível – em vez de ele descobrir quando tiver 20 anos. Em última análise, no grande esquema das coisas, quando meu filho tiver 20, 30 anos, ele não vai dizer: ‘Mãe, eu te odeio porque você era um stripper antes de eu ter nascido.’ É apenas o mais idiota —. Não entendo como as pessoas acham que é grande coisa.”