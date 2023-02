American Farma CONTRATA na Região Norte

A American Farma, empresa do setor farmacêutico que trabalha com extrema dedicação, para que todos os dias possa servir saúde e excelência a todos os parceiros, está atrás de novos funcionários no Pará. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de oportunidades em aberto:

Analista de TI Pleno – Belém – PA – Efetivo;

Assistente de Inteligência de Mercado – Belém – PA – Efetivo;

Assistente de Pricing – Belém – PA – Efetivo;

Atendente de Televendas – Belém – PA – Efetivo;

Auxiliar de Logística I – Belém – PA – Efetivo;

Executivo de Contas (KA) – Belém – PA – Pessoa jurídica;

Gerente de Recursos Humanos – Ananindeua – PA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial Autônomo – Genérico e Similar – Abaetetuba/PA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial Autônomo – Genérico e Similar – Balsas/MA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial Autônomo Multimarcas – Santarém/PA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial Autônomo RX & OTC – Belém e Região Metropolitana – Pessoa jurídica;

Supervisor Comercial – Belém – PA – Pessoa jurídica;

Supervisor Comercial – Santarém/PA – Santarém – PA – Pessoa jurídica;

Supervisor de Logística – Belém – PA – Efetivo;

Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Belém – PA – Efetivo.

Mais sobre a American Farma e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais a respeito da empresa, vale ressaltar que a American Farma, desde 1999, atua fortemente na distribuição de medicamentos e produtos de higiene e beleza para farmácias independentes e redes, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Também realiza operações logísticas de grandes laboratórios, de forma inovadora, oferecendo amplo mix de produtos, capilaridade logística e atendimento de qualidade.

Além disso, conta com valores que são vivenciados diariamente em um ambiente dinâmico, ágil e informal. Atitude, colaboração e cuidado são as principais qualidades dos seus times.

