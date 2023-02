Amorim VOLTA A CONTRATAR; Envie seu currículo!

A Amorim Persianas, Cortinas e Toldos, empresa que traz ao mercado o melhor no ramo de persianas, cortinas e toldos através da sua busca constante de novos materiais, melhores fornecedores e novidades no setor de decoração, está em busca de novos funcionários. Desse modo, caso você seja de São Paulo, vale a pena conferir a lista de empregos disponíveis:

Analista de Importação e Exportação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Logística – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Importação – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP;

Auxiliar de Produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Comprador Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Copeiro(a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Motorista – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Amorim e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Amorim, é importante frisar que a marca surgiu em 1985 com o objetivo de entregar ao mercado o melhor no ramo de persianas, cortinas e toldos, através da sua busca constante de novos materiais, melhores fornecedores e novidades no setor de decoração.

Atualmente, conta com um time de mais de 190 profissionais, apaixonados por entregar produtos com qualidade, inovação e oferecer o que há de melhor no suporte e atendimento ao cliente. Na empresa, os dias são dinâmicos e tem muitos desafios, mas o trabalho em equipe faz com que todas as pessoas tenham a chance de participarem ativamente, contribuindo com ideias e se desenvolvendo profissionalmente.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!