Amouranth revela quanto ganha no Twitch, OnlyFans… E postos de gasolina!

Tchapéu Amouranth é um dos criadores de conteúdo multiplataforma de maior sucesso no mundo é algo que já é conhecido há muito tempo.

Com milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de streaming, ela é uma das influenciadoras mais relevantes do planeta.

Isso sem contar seus outros negócios, entre os quais se destaca sua conta OnlyFans.

Jade Lucky falou com a própria streamer sobre esse assunto, perguntando quanto dinheiro ela conseguia ganhar por mês entre todos os seus negócios.

Embora o criador fale sobre estimativas, como o valor de cada mês pode variar muito dependendo de várias circunstâncias, os números são simplesmente incríveis.

Amouranth revela quanto ganha entre Twitch, OnlyFans e seu negócio de posto de gasolina

Um de seus negócios menos conhecidos está relacionado à gasolina. Algum tempo atrás, Amouranth comprou um posto de gasolina para obter renda com as vendas do posto de gasolina e manter o restante de seus empregos por meio de deduções fiscais.

Só com isso, ela estima que ganha 85.000 dólares por mês. À taxa de câmbio, cerca de 80.000 euros por mês.

Esta é uma de suas menores fontes de renda, embora esteja muito próxima do lucro que o Twitch gera todos os meses.

Entre subscrições, donativos, bits, etc. a streamer estima que receba cerca de 100.000 dólares por mês, o que daria cerca de 94.000 euros por mês. No total, entre os dois, já soma 174 mil euros todos os meses.

Quanto dinheiro Amouranth ganha no OnlyFans

No entanto, esse valor é uma ninharia se levarmos em conta todo o dinheiro que Amouranth é capaz de gerar em sua plataforma principal: OnlyFans.

Como ela mesma afirma durante a entrevista, o salário médio que obtém mês a mês é de um milhão e meio de dólares. Ou seja, um milhão e quatrocentos mil euros por mês… aproximadamente. Se somarmos tudo, estaríamos a falar de 1.574.000 euros por mês.