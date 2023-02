Análise biométrica refuta alegações de mulher polonesa que afirma ser Madeleine McCann

EUn 2007, Madeleine McCannentão com três anos, desapareceu em Portugal durante férias em família.

Avançando 15 anos ou mais, uma mulher da Polônia ganhou as manchetes alegando que ela é realmente Madeleine McCann.

A história por trás da garota que diz ser Madeleine McCann

Júlia Wendellque se tornou viral por sua conta no Instagram @iammadeleinemcann, acredita que ela é a desaparecida McCann depois de ouvir algo de sua avó.

Wendell também afirma que foi abordada pelo McCann família e afirmou ter uma sarda na perna, bem como um cisco no olho nos mesmos lugares que Madeleine.

“Conversei com alguém de MadalenaA família de Madeleine e eu teremos a possibilidade de conversar com os pais de Madeleine amanhã e um teste de DNA será feito em breve”, Wendell escreveu em um story do Instagram.

Investigador contesta alegações de Julia Wendell sobre Madeleine McCann

No entanto, um detetive particular chamado Francisco Marcos disputas Wendell‘, afirmando que sua análise não mostra nenhuma semelhança entre os dois.

“Fiz uma pesquisa biométrica e não há semelhança com as feições de Madeleine”, disse. Marco disse RAC1.

No entanto, o detetive não chegou a afirmar que Wendell estava cometendo fraude.

“Posso pensar que é uma fraude, mas não posso dizer sem provas”, disse. Marco contínuo.

“Essa garota entrou em contato com a polícia e ninguém prestou atenção nela, e mais tarde ela abriu uma conta no Instagram onde agora tem milhares de seguidores quando tinha muito poucos antes.”