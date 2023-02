Ancelotti: Não estou aqui para fazer amigos, mas para o Real Madrid vencer

Carlos Ancelotti analisou todos os assuntos atuais do Real Madrid antes de Atletico Madrid‘s visita ao Santiago Bernabéu na noite de sábado.

O técnico italiano conversou com a imprensa e se recusou a revelar muito antes do confronto com Diego Simeone‘vapor.

“Nacho… não sei o que vai acontecer no ano que vem, talvez estejamos os dois aqui”, disse sobre o futuro do zagueiro.

“Gostaria de continuar vendo ele no Valdebebas e não na TV, claro, vejo ele todos os dias e teve uma época que ele não estava feliz.

“Comigo ele não reclamou e continuou sofrendo durante o período que não jogou, foi um profissional e quando precisou sempre entregou.

“Não estou aqui para fazer amigos, tenho um ponto fraco, que é querer que o Real Madrid seja feliz… e isso só acontece se vencermos.

“Tenho pena dos meus jogadores porque gosto muito deles, só quero que o Real Madrid seja feliz… e dito isto, amanhã ele vai jogar como lateral-esquerdo.”

Forma do Vinícius

Após os dois gols em Anfield no meio da semana, Ancelotti destacou a condição física de Vinícius Júnior.

“É raro nunca se lesionar, mas tem uma genética espectacular, graças aos pais, e depois ao profissionalismo, porque cuida muito de si, antes e depois dos jogos e treinos”, disse o treinador.

“Ele é um menino muito focado no trabalho. O que o Vinicius mostra em campo é o que ele sempre tenta fazer nos treinos.

“Ele melhorou muito na finalização porque treinou muito. Vinicius gasta 10-15 minutos para melhorar sua finalização.

“O desafio que ele tem pela frente é a continuidade. Tentar por 90 minutos, é isso que é complicado.”

Chaves para o dérbi

Após o auge da vitória na Liga dos Campeões sobre Liverpool, Real Madrid agora enfrenta o Atlético no Estádio Santiago Bernabéu.

“Vejo bem a equipa, saímos do jogo da Liga dos Campeões com boas sensações e com uma boa dinâmica”, disse.

Vai ser um jogo especial, contra uma equipa que vive um bom momento, vai ser um bom jogo como a Taça do Rei.”

Ancelotti também falou sobre Diego Simeone e a relação entre os dois.

“Gostaria de passar um tempo com ele porque amamos futebol”, confessou.

“Ele não tem nada a aprender comigo. Nunca vi como ele trabalha e gostaria, por experiência própria, de como é o trabalho dele no dia a dia.

“Isso dá sempre mais conhecimento, para ver como os outros treinadores preparam o jogo. É aí que se aprende.”

Arbitragem e corrupção

Finalmente, Ancelotti também foi inevitavelmente questionado sobre a controvérsia em curso em torno do caso Negreira.

“Não há corrupção nem aqui nem na Europa”, respondeu.

“Os árbitros cometem erros em todos os lugares e se eles falham, você apenas tem que aceitar. Às vezes fico bravo, mas estou super convencido de que no momento não há corrupção no mundo do futebol.”