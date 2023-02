Ancelotti, Scaloni e Guardiola nomeados para o prémio The Best Coach

F27 de fevereiro é o dia marcado pela Fifa para definir e reconhecer os melhores de 2022. Aos poucos, os nomes dos finalistas estão sendo revelados. Hoje é a vez dos treinadores do futebol masculino e feminino.

Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (seleção do Brasil) e Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra) são os finalistas para ter sucesso Emma Hayesque incomodou a competição ao arrebatar o prêmio do ex- Lluís Cortes, técnico do Barcelona ultima temporada.

Os três finalistas do Prêmio de Melhor Treinador de Futebol Masculino do Ano da FIFA são Carlos Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Cidade de Manchester) e Lionel Scaloni (Seleção Argentina). Vale lembrar que a premiação mudou seu regulamento e voltou à versão de premiação anual para contemplar os eventos da Copa do Mundo do Catar.

Thomas Tuchel, vencedor da edição de 2021, venceu Guardiola e Manciniantes de ser demitido pelo Chelsea. Jürgen Klopp foi o vencedor em 2020.

Nenhum dos três candidatos ao prêmio havia vencido antes, em uma lista dominada por Klopp com dois prêmios. Zinedine zidane tem um prêmio The Best e dois segundos lugares. Ranieri e Deschamps completam a lista de vencedores.