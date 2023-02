André Muniz explica por que espera que Alex Pereira tenha um reinado curto como campeão dos médios do UFC

O esperançoso peso-médio do UFC, André Muniz, não espera ver Alex Pereira sentado no trono quando chegar a hora de disputar o cinturão.

A poucos dias de enfrentar Brendan Allen na co-luta principal do UFC Vegas 70, no sábado, Muniz espera somar a sexta vitória consecutiva à sua carreira perfeita no UFC. “Sergipano” disse no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca ele acha que é questão de tempo até Pereira partir para outra categoria de peso.

Pereira, por 3 a 0 contra Israel Adesanya em dois esportes, dará à estrela nigeriana uma revanche imediata no UFC 287, depois de conquistar o cinturão em novembro passado. Questionado se vê potencial para “Poatan” ter um reinado longo como campeão, apesar de ter um estilo pesado de kickboxing e pouca experiência no MMA, Muniz disse que não é por isso que ele prevê uma vida curta no topo.

“Lutas são travadas e é difícil falar algo assim, especular”, disse Muniz. “Ter potencial, ter aquela arma que traz dificuldade ou medo para o adversário é uma coisa, mas poder utilizar isso é outra coisa. Se você ver o tempo que ele está dedicando ao MMA e seus resultados, é surpreendente. Esse cara tem tão pouco tempo no MMA e já é campeão mundial. Não posso dizer o contrário, esse cara é um fenômeno.

“Acho que talvez a maior dificuldade dele seja bater o peso porque o Poatan é um cara grande. Vemos suas redes sociais e ele está sempre em torno de 220 libras, então é difícil chegar ao peso do campeonato em 185. Talvez seja por isso que ele não terá um reinado longo nesta divisão.”

Pereira já manifestou seu interesse em subir até 205 libras antes, especialmente depois que Jamahal Hill derrotou seu amigo de longa data e parceiro de treinamento Glover Teixeira pelo título dos meio-pesados ​​no início deste ano no Rio de Janeiro.

“Acredito que ele vai defender esse título [against Adesanya] e, com uma vitória, sobe de categoria”, disse Muniz. “Acho que ele não terá tantas defesas de título por tanto tempo, principalmente para preservar o corpo e ter uma carreira mais longa. Isso cobra um preço do corpo e, mais cedo ou mais tarde, ele pagará o preço com sua performance”.

Muniz admite que não queria assistir Pereira defender seu título contra Adesanya em seguida e não porque preferia ver outra pessoa lutando pelo ouro de 185 libras.

“Gostaria de ver Poatan subindo e lutando contra Jamahal”, disse Muniz. “Acho que todo brasileiro assistiria para ver isso. Aquela coisa de vingança no ar, principalmente desde que Poatan treina com Glover. Mas essa luta tem que acontecer pela categoria.”

“Estou definitivamente torcendo por Poatan [vs. Adesanya],” Ele continuou. “Ele é brasileiro, sua história de vida de superação, um verdadeiro vencedor. Ele realmente representa o que o Brasil é, um cara que passou por muita coisa e se recuperou como Charles [Oliveira] e Glover o fez e se tornou o campeão. Estou torcendo por ele. Espero que ele ganhe mais fácil desta vez, acabe com ele mais cedo e não nos deixe nervosos [laughs].”