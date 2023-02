Andrew Tate compartilha sua rotina de exercícios enquanto está preso em uma cela romena

EUJá se passaram dois meses desde que o influenciador Andrew Tate foi preso em um prisão romena ao lado de seu irmão por acusações de tráfico sexual. Seus advogados estão fazendo de tudo para libertar os dois irmãos, mas Tate não gosta de perder tempo. Para quem não sabe, seu negócio é “treinar” jovens que desejam ter um estilo de vida semelhante ao de Andrew Tate. Eles não parecem se importar com suas ações ou possíveis crimes, muitos deles até o defendem de qualquer tipo de crítica. AO influenciador desgraçado está tentando tirar o melhor proveito de seu tempo na prisão com muitos privilégios atrás das grades que estão de acordo com as mercadorias da prisão romena.

Andrew Tate compartilha sua rotina de exercícios com os seguidores do Twitter

Dos inúmeros tweets que ele enviou durante esse tempo, existem algumas ótimas joias que não podemos contar. Porque é claro que Andrew Tate ainda tem acesso à internet e seus muitos clientes que recebem treinamento dele. Todos os seus tweets e mensagens são direcionados a todas as pessoas que continuam pagando por seus conselhos. Ele desenvolveu um culto de seguidores que pode ser considerado perigoso para o progresso humano devido às suas ideias inflamatórias e divisivas. Alguns de seus tweets mostram um pequeno vislumbre de uma pessoa que pode estar perdendo a cabeça.

Mas a maior lição das interações de Andrew Tate no Twitter é que ele ainda tem sua plataforma para continuar falando sobre sua filosofia corrosiva. Nenhuma autoridade conseguiu impedi-lo de falar com todos os seus seguidores da prisão. No que diz respeito ao caso, Andrew Tate e seu irmão ainda estão tentando fazer com que seus advogados resolvam o caso e os tirem da prisão. Enquanto isso, Andrew Tate continuará compartilhando cada movimento e pensamento de sua cela. O que você acha que vai acontecer com Andrew Tate e seu irmão?