Andrew Tate recebe mais 30 dias de prisão, decide tribunal romeno

A tribunal da capital do Romênia decidiu estender o influenciador de mídia social de Andrew Tate prisão por suspeita de crime organizado e tráfico humano por mais 30 dias.

Tate, um cidadão anglo-americano de 36 anos com 5,1 milhões de seguidores no Twitter que é conhecido por seu opiniões misóginas, foi preso em 29 de dezembro, quando as autoridades invadiram sua propriedade ao norte de Bucareste. No mesmo caso, seu irmão Tristan e duas senhoras romenas também estão presos. Há sem acusações formais contra qualquer um dos quatro.

O Tribunal de Bucareste concedeu o pedido dos promotores para manter Tates sob custódia por mais 30 dias, durante os quais as duas mulheres seriam colocadas em prisão domiciliar, de acordo com Ramona Bolla, um porta-voz da organização anti-crime organizado da Romênia, DIICOT.

Quando os irmãos Tate foram presos, um terceiro extensão de 30 dias Foi concedido. Os irmãos também perderam o recurso de 1º de fevereiro da ordem do juiz de 20 de janeiro que os mantinha sob custódia enquanto as investigações estavam em andamento.

O juiz considerou a “periculosidade particular dos réus” dos infratores e sua propensão a atingir vítimas “com maior vulnerabilidade, em busca de melhores oportunidades de vida”, segundo um documento que descreve essa decisão anterior.

Extensão de prisão de 30 dias de Andrew Tate e seu irmão

Antes da decisão na terça-feira, um dos advogados que representa os irmãos Tate, Eugen Vidineac, disse a repórteres que a defesa iria contestar quaisquer novas prorrogações que possam ser concedidas.

Ele argumentou que havia provas suficientes para manter os Tates sob custódia e que a defesa havia “essencialmente imobilizado as provas” até aquele ponto.

Tate, que aparentemente se mudou para a Romênia em 2017, foi anteriormente impedido de usar vários sites de mídia social para postar declarações odiosas e misóginas.

Ele afirmou repetidamente que os promotores romenos carecem de provas e que seu caso é uma tentativa de silenciá-lo por meios “políticos”.

“Posso facilmente pensar em uma gratidão eufórica por coisas tão simples como ter ar para respirar. Posso facilmente pensar na depressão mais profunda e sombria. Já vi o inferno. Já vivi o inferno. Posso produzir qualquer estado “, twittou Tate após o anúncio.