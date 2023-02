Andy Reid não vai deixar Patrick Mahomes assistir Rihanna durante o intervalo do Super Bowl LVII

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes admitido durante Noite de abertura do Super Bowl aquele treinador principal Andy Reid não vai deixar os jogadores assistirem Rihanna durante o intervalo de domingo no State Farm Stadium.

Mahomes, 27, brincou que alguns de seus familiares estão mais animados em assistir Rihanna se apresentar do que em Super Bowl.

Chiefs QB Mahomes diz “deixe seu jogo falar” após vitória sobre o BengalsLAPRESSE

“Rihanna vai ser ótima”, disse Mahomes. “Estou perfeito com Rihanna fazendo isso. Não vou poder assistir, mas muitos membros da minha família estão super empolgados com Rihanna para ir lá fora. Acho que eles estavam mais empolgados com isso do que com o Super Bowl, então será um grande show.”

Mahomes revelou a resposta hilária que Reid deu a ele quando perguntado se ele tiraria um momento para assistir ao show de intervalo de Rihanna.

“Treinador Reid disse se formos lá, continue andando“, disse Mahomes.

Andy Reid faz a melhor impressão de Patrick Mahomes

Reid, 64, faz a melhor impressão da voz de Mahomes, que ele descreveu anteriormente como “parecido com um sapo.”

A voz de Mahomes sempre foi tema de discussão e ele continua afirmando que está acostumado com colegas de equipe tirando sarro de como ele fala.

“As pessoas zombam da minha voz durante toda a minha vida”, disse Mahomes. “Já me acostumei, é tipo a piada que fica dando. Já ouvi de tudo. Já ouvi falar de Caco, o Sapojá ouvi os cigarros fumando, seja lá o que for, mas é único, então talvez eu consiga um acordo por ter aquela voz única.”

Reid ainda não fez publicamente sua impressão de Mahomes, apesar de ser uma piada corrente por alguns anos.