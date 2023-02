Andy Reid, o chefe do Kansas City Chiefs amado pelo Philadelphia Eagles

EUem seu terceiro Super Bowl em quatro anos, Andy Reido cérebro por trás do Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes‘ mentor, enfrentará alguns velhos e queridos conhecidos neste domingo pelo título da NFL: o Philadelphia Eaglesa quem treinou de 1999 a 2012.

“Passei 14 grandes anos lá e adorei cada minuto. Eles são uma grande organização e ainda tenho uma relação próxima com as pessoas de lá”, explicou o treinador em conferência de imprensa esta semana.

Reidconsiderado um dos treinadores de maior prestígio da NFL, buscará seu segundo anel com o chefes no domingo em Glendale, Arizona, após o que conquistou em 2020 ao vencer o São Francisco 49ers. Mas este treinador também sabe o que é perder um Super Bowl, já que perdeu duas finais: a final de 2021 com Cidade de Kansas para o Tampa Bay Buccaneers e a final de 2005 com Filadélfia para o Patriotas da Nova Inglaterra. Em ambos os casos, Tom Brady ficou em seu caminho.

Deixando sua marca na Filadélfia

Embora ele não tenha vencido o Super Bowl com o águias, Reidque orientou o chefes a cinco finais consecutivas da American Football Conference (AFC), deixou uma marca significativa na franquia da Filadélfia. Em seu primeiro trabalho como treinador principal na NFL, Reid pegou um time que sangrou para 3-13 em 1998 e, começando em sua segunda temporada, ele conseguiu cinco aparições consecutivas nos playoffs. Aqueles águias de 2000 a 2004 chegou às finais da NFC quatro vezes e jogou no Super Bowl.

Reid passaria a liderar o águias para os playoffs mais quatro vezes antes de passar em 2013 para treinar o chefes. Interessantemente, Nick Sirianniagora o águias treinador, estava então no Cidade de Kansas comissão técnica trabalhando com os recebedores, mas Reid não o manteve em sua equipe quando ele pousou com o chefes.

Longe de ter contas a acertar, sírios disse esta semana que, na época, Reid reuniu-se com ele para explicar por que ele não iria continuar com o chefes e encorajá-lo para o futuro.

“Eu estava para baixo na hora e ele me deu força, ele tentou me encorajar e acho que isso diz muito sobre sua personalidade e quem ele é, então eu o agradeci por isso”, disse o Filadélfia disse o treinador.

laços comuns

os entrelaçados águias e Cidade de Kansas jornada é ainda mais complicada quando você vê que Jason KelceBrandon Graham e Fletcher Coxveteranos e pilares da Filadélfia no momento, foram todos escolhidos por Reid durante seu tempo com essa franquia.

“Foi ótimo ver esses caras que selecionamos, que agora são veteranos e estrelas desse time”, disse. Reid disse. “Tive a chance de dar a eles um último abraço na noite de segunda-feira e agora estamos seguindo caminhos separados e nos preparando para jogar. Mas estou orgulhoso do que eles fizeram.”

O carinho é mútuo como Jason Kelce também elogiou Reid sem reservas e disse que não conseguia parar de dizer “coisas boas sobre Andy. Os jogadores adoram jogar para ele … E acho que ele apenas instila convicção e confiança neles. Todos confiam nele e ele é uma ótima pessoa.”

Em mais uma reviravolta do destino, Reid treinou os dois Kelce irmãos que se enfrentarão em um confronto do Super Bowl: jasão no águias e Travis no chefes.