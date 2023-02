Andy Reid pode se juntar à realeza da NFL como um vencedor múltiplo do Super Bowl se os Chiefs derrotarem os Eagles no domingo

Kansas City Chiefs treinador principal Andy Reid pode fazer história no domingo se seu time derrotar o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVII. Se o fizer, Reid se juntará a um seleto grupo de treinadores que venceram mais de um Super Bowl, o que provavelmente garantiria seu lugar no Hall da Fama.

Para Reid, esta será sua quarta participação no Super Bowl como treinador principal, tendo vencido uma vez quando era assistente do Green Bay Packers quem derrotou o Patriotas da Nova Inglaterra no Super Bowl XXXI.

Como treinador principal, Reid perdeu o Super Bowl XXXIX quando os Patriots derrotaram o Philadelphia Eagles e ganhou seu primeiro Troféu Lombardi na edição LIV quando derrotaram o São Francisco 49ers no jogo final da temporada 2019.

Um ano depois voltaram ao SB, apenas para perder para Tom Brady e a Tampa Bay Buccaneerse nesta temporada, 2022, voltam para tentar o bicampeonato.

Quem ganhou vários Super Bowls?

Se ele vencer no domingo, Reid se juntará a um grupo de lendas da NFL que ganharam mais de um Troféu Vince Lombardi. Aqui está uma lista dos treinadores mais vencedores do Super Bowl:

como BEncomendas doentes‘assistente com o Gigantes de Nova Yorkele ganhou dois Super Bowls e, com Tom Brady no comando dos Pats, conquistou seis títulos em nove possíveis.

Ele é o único técnico da história a conquistar quatro títulos em seis anos, e duas vezes consecutivas com o Pittsburgh Steelers.

O criador do West Coast Offense ganhou três Super Bowls na década de 1980 graças à dinastia que construiu com Joe Montana no comando do São Francisco 49ers.

O lendário treinador da época Washington Redskins é o primeiro e único treinador a ganhar três títulos com três zagueiros diferentes.

Com dois Super Bowls conquistados, são nove treinadores principais, aos quais se podem juntar Andy Reid no domingo:

Se Reid vencer os Eagles, ele se tornará o primeiro técnico a conquistar o título sobre um time que ele também liderou no Super Bowl. Até agora, nenhum treinador conquistou dois ou mais títulos com equipes diferentes.