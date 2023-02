A Ânima Educação deu início a sua trajetória em maio de 2003 e através de muita dedicação e compromisso, atualmente a companhia está presente em mais de 10 estados nas regiões Sul, Centro-oeste, Sudeste e Nordeste. Nesta data, a companhia está com mais de 300 vagas de trabalho distribuídas em diversas regiões do país. Confira, a seguir.

Ânima Educação abre mais de 300 EMPREGOS pelo país

A Ânima Educação é uma comunidade que possui uma grande estrutura de aprendizagem que transmite um ensino de qualidade a todos os estudantes. Com o intuito de promover a educação e despertar interesse nas pessoas, a companhia possui uma equipe de profissionais altamente qualificados atuando em suas unidades.

Atualmente a empresa deu início a um novo processo seletivo e disponibilizou mais de 300 vagas de emprego em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Professor Assistente (FASEH) – Minas Gerais;

Auxiliar de Saúde Bucal (UNA) – Itabirito/MG;

Docente em Medicina Veterinária,(São Judas) – São Paulo;

Supervisor de TI (IBMR) – Rio de Janeiro;

Estagiário de Farmácia do Complexo Veterinário (UniRitter) – Rio Grande do Sul;

Preceptor de Medicina Veterinária (UNIFACS) – Salvador/BA;

Professor Adjunto (São Judas) – São Paulo

Auxiliar Administrativo (Unisul Tubarão) – Palhoça/SC;

Coordenador de Operações (UNIFG) – Jaboatão dos Guararapes/PE;

Assistente de Relacionamento (Ânima) – Minas Gerais.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Veja também: TAM abre novos EMPREGOS na região de São Paulo

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.