Anthony Davis não se comoveu com recorde de LeBron James

EUt foi um momento para a história do NBAtambém para o Los Angeles Lakers franquia que pela segunda vez consecutiva (a primeira foi em abril de 1984) viu um de seus jogadores bater o recorde de pontuação de todos os tempos.

Lebron James alcançou o topo das paradas de pontuação, superando o lendário Kareem Abdul-Jabbar. Os fãs encheram o Cripto.com Arena. Alguns chegaram a pagar 72.000 dólares por uma passagem.

Depois de chegar a 30 pontos (ele estava a 36 do recorde), os torcedores se levantaram a cada ataque do Lakers. Quando o Rei atingiu 34, cada posse amarela era uma festa. Mas não para todos.

Anthony Davis tomou de forma diferente. A outra grande estrela do time não se juntou a seus companheiros quando eles deixaram o banco para assistir LeBroncesta recorde de. O power forward do Chicago sentou-se no banco, não pulou em nenhum momento ou quase comemorou. Ele tinha visto a peça na tela grande. Curioso.