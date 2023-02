Anthony Davis quer que o Lakers esteja pronto para a parte mais importante da temporada da NBA

Lebron James já disse isso logo após o jogo All-Star, Anthony Davis apenas repetiu isso e sabe que não pode deixar Bron pendurado nesta temporada. Desde que começou sua incrível carreira, James nunca perdeu os playoffs da NBA em dois anos consecutivos. A última temporada foi bastante esquecível para o homem que acabou de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar na lista de gols. Mas para Anthony Davis, o resto dos jogadores do Lakers parecem comprometidos em ir atrás da vaga nos playoffs. Na quinta feira, Los Angeles Lakers tem que enfrentar os atuais campeões sem o ferido Stephen Curry.

Sem sua estrela, o Golden State Warriors estará vulnerável hoje contra um time do Lakers que precisa começar uma sequência de vitórias para conseguir o que quer nesta segunda metade da temporada. Durante o treino da última quarta-feira antes do jogo de quinta-feira, Anthony Davis falou com a mídia para que eles soubessem como os outros jogadores se sentiam. Ele revelou que definitivamente há um novo senso de urgência para vencer todos os jogos possíveis. Se eles não estão fazendo isso por LeBron, precisam fazer por si mesmos. Davis disse: “Tivemos um ótimo treino hoje, os caras estavam ansiosos, os caras estavam prontos. Devemos estar prontos para amanhã.”

LeBron James jogará contra o Warriors?

De acordo com o relatório mais recente dos próprios Lakers, Anthony Davis e LeBron James estão listados como prováveis. Teremos que ficar atentos ao tornozelo de James, que tem lhe causado algumas dores ao longo da temporada. Mas, a julgar pela determinação que ele tem para chegar aos Playoffs nesta temporada, será difícil convencê-lo a não jogar por causa de uma dor no pé. Este será o ano decisivo para LeBron James e os recém-chegados ofereceram a esta equipe uma nova perspectiva do que eles podem realizar no torneio. O Lakers está pronto para esse desafio em uma Conferência Oeste sobrecarregada após o prazo de negociação.