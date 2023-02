Anthony Pettis considera o pagamento pela luta de boxe de Roy Jones Jr. ‘incrível’, espera lutar no PFL PPV ainda este ano

Anthony Pettis quer ter tudo em 2023.

O ex-campeão dos leves do UFC está escalado para lutar contra a lenda do boxe Roy Jones Jr. um próximo cartão pay-per-view.

Pettis apareceu em A Hora do MMA na quarta-feira para explicar como surgiu a situação única.

“Uma oportunidade como essa aparece uma vez na vida”, disse Pettis. “Eu estava honestamente me preparando para o PFL com 170 libras, então isso apareceu e meio que mudou todo o meu ano. O Jorge tem feito boxe e ainda não fez um card desse calibre.

“Dean Toole, ele é um parceiro nas coisas de Jorge, ele está estendendo a mão e apenas colocando as sondas lá fora e na época eu pensei que ele estava apenas brincando. Eu fico tipo, ‘Estou pronto para qualquer coisa. Se você conseguir alguns nomes, estou pronto para boxear. Eu luto boxe com Jorge Capetillo nos últimos dois anos aqui em Las Vegas e [Toole] começou a trazer meus nomes do meu jeito. Estou falando de alguns grandes nomes e penso, não há como fazer esses caras concordarem com isso. Ele puxou Roy Jones Jr. e tinha um contrato de luta pronto para ir. É incrível ver como isso aconteceu na minha cidade natal e que os lutadores têm opções agora. Há muitas oportunidades no mundo da luta.”

De acordo com Pettis, vários outros nomes notáveis ​​foram discutidos, incluindo o duas vezes oponente do UFC Donald Cerrone, Paul Daley, Mike Perry e outra lenda do boxe, Felix Trinidad. Pettis estava comemorando seu aniversário em Cabo San Luca, no México, quando o contrato para lutar contra Jones foi enviado a ele e ele não acreditou.

Para tornar a situação ainda mais doce, o pagamento de Pettis supera o lucrativo acordo que ele teve com o PFL nas últimas duas temporadas.

“É incrível”, disse Pettis. “Fiquei surpreso ao ver o cheque. Isso me fez não assinar meu contrato com o PFL e sabemos que meu contrato com o PFL era incrível. Muito dinheiro. O suficiente para eu ir lutar contra Roy Jones Jr. na minha estreia profissional como boxeador.

Pettis entra no ringue de boxe pela primeira vez ao entrar no 16º ano de sua carreira de lutador profissional. O lutador de 36 anos marcou sua primeira luta de MMA em 2007, tornando-se campeão no WEC e no UFC antes de se separar do UFC em 2020. Sua carreira no PFL foi ruim, pois ele venceu apenas uma das cinco lutas no SmartCage.

Apesar dessas lutas, Pettis planejou fazer outra corrida pelo título de um torneio da liga e um prêmio de $ 1 milhão, mas quando a oferta para lutar contra Jones demorou, fez mais sentido para ele optar pelo formato pay-per-view que a liga é. continuando este ano depois de realizar seu primeiro em novembro passado.

“Estou com o PFL”, disse Pettis. “Vou lutar no formato pay-per-view deles. Eu não vou fazer o formato da temporada este ano. Nos últimos dois anos, o formato da temporada é difícil. É um formato muito difícil para alguém como eu. Você tem que estar nas trincheiras. é tipo O ultimo lutador. Você tem que estar no peso a cada cinco semanas, três ou quatro lutas seguidas, você tem o sistema de pontos, é um formato muito difícil.

“Eu me reuni com a equipe, eles me apresentaram algumas opções e inicialmente eu ia fazer um torneio de 170 e depois surgiu essa luta e mudou o resto do ano.”

Pettis também confirmou que não lutará com um peso menor que 170 libras daqui para frente. Para sua luta contra Jones, campeão de boxe em quatro divisões, ele espera pesar cerca de 198 libras.

Embora Pettis nunca tenha competido perto desse peso antes, ele está animado com o fato de cortes extremos de peso serem coisa do passado.

“Obviamente, estou treinando em uma categoria de peso mais alta agora, me sinto bem nesta categoria de peso, me sinto saudável sem me esgotar”, disse Pettis. “Esta é a primeira vez que faço um camp de treinamento completo sem ter que fazer aquele grande corte de peso. Mesmo em 70, eu estava cortando peso para chegar a 170 libras. Então vou tentar pela primeira vez em uma categoria de peso maior e contra um dos maiores de todos os tempos. Isso me deixa animado para acordar e treinar, me deixa animado para ir à academia e montar isso.”

Aos 36 anos, Pettis é 18 anos mais novo que Jones, de 54 anos, mas essa diferença de idade não está fazendo com que Pettis encare esse confronto marcante. A última luta profissional de Jones ocorreu em 2018 – uma vitória por decisão unânime sobre Scott Sigmon – e mais tarde ele lutou contra Mike Tyson em uma luta de exibição em 2020.

Pettis vê a experiência e o conhecimento de Jones combinando bem com sua própria juventude e capacidade atlética.

“Ele é perigoso”, disse Pettis. “Principalmente com o conhecimento que ele tem de boxe. São oito rodadas, é algo que nunca fiz antes. Há uma razão pela qual ele concordou com essa luta.

“Tenho 36 anos, estou saindo do meu auge nas artes marciais mistas, então é uma luta perigosa para ele concordar, mas eu sou um lutador de 170 libras. Há muitos favores em sua posição, então tenho que trabalhar para isso. Esta é uma luta real para mim e pretendo tentar vencer essa luta.