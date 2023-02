Anthony Richardson: O QB sendo comparado a Josh Allen, que pode acabar sendo a escolha nº 1 do draft

Nai que o NFL está se preparando para o Scouting Combine e o processo de pré-draft para avaliar os jogadores universitários que entrarão na liga nesta entressafra, muitos relatórios surgem online, às vezes até com opiniões totalmente contraditórias sobre um determinado nome.

Esse é o caso de Florida Gators quarterback Anthony Richardsonsem que ninguém pudesse desviar o olhar de suas habilidades físicas e braço talentoso, mas com muitos tendo opiniões divergentes sobre onde deveria ser convocado.

Alguns acreditam que ele pode acabar sendo a escolha número um no Draft da NFL de 2023enquanto outros acham que ele é um talento especial com muito potencial, que ainda teria que ficar de fora por pelo menos uma temporada antes de assumir um NFL equipe.

Anthony Richardson está sendo comparado a Josh Allen

Esta semana ele foi comparado a Contas quarterback Josh Allen por um sem nome NFL gerente geral, de acordo com a ESPN Matt Miller.

“Allen deu um grande arremesso na colheitadeira quando estava saindo – foi como uma bomba de 70 jardas – e meio que nos fez sentar e prestar atenção. Richardson fará isso também. E não aqueles rolos falsos – arremessos com toneladas de impulso. Ele simplesmente recua e atira.

As chances de Anthony Richardson ser a primeira escolha no draft melhoraram drasticamente

Ambos Anthony Richardson e de Josh Allen jogar no ano passado na faculdade tem muitas semelhanças, com zagueiros físicos com força de braço grande que poderiam se esforçar para estender as jogadas e correr com o futebol muito bem, mas que lutaram para postar uma porcentagem de conclusão acima de 57% na temporada.

As probabilidades de apostas para Anthony Richardson ser o # 1 escolha de rascunho no Draft da NFL de 2023 começou às 100-1 então caiu para 80-1 e na semana passada eles mudaram fortemente a seu favor, fazendo com que suas probabilidades de apostas ficassem em apenas 7-1fazendo-o ficar logo atrás Bryce Young, CJ Stroud, Will Levis, Will Anderson e jalen carter.