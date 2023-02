Anthony Smith x Johnny Walker será a atração principal do evento do UFC em 13 de maio

Anthony Smith e Johnny Walker devem se enfrentar em um evento principal de cinco rounds em um próximo evento do UFC agendado para 13 de maio.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting com acordos verbais dos atletas. Inicialmente, o MMA Ideas informou que a luta estava em andamento.

Ambos os lutadores atualmente ocupam um lugar no MMA Fighting Global Rankings em 205 libras, com Smith empatado em 8º lugar e Walker empatado em 11º.

Smith retorna à ação depois que ele deveria enfrentar Jamahal Hill em março, mas esses planos foram cancelados depois que Hill foi puxado para uma luta pelo título contra Glover Teixeira no UFC 283. Smith acabou ajudando Hill a se preparar para a luta, que ele venceu por meio de uma decisão desequilibrada de conquistar o título dos meio-pesados ​​do UFC.

Agora, Smith pretende retomar sua própria carreira enquanto tenta talvez ter uma chance futura pelo cinturão de Hill quando enfrentar Walker em maio. No geral, Smith está com 3-1 em suas últimas quatro lutas, com sua única derrota sendo para Magomed Ankalaev depois que ele quebrou o tornozelo que o levou a um nocaute técnico.

Enquanto isso, Walker tenta construir sua própria seqüência de duas vitórias consecutivas depois de vencer Paul Craig e Ion Cutelaba. Uma vez aclamado como o futuro da divisão, Walker sofreu uma dura corrida de 1-4 no UFC antes de endireitar o navio para ganhar vitórias consecutivas. Ele agora tem a chance de voltar aos holofotes do evento principal.

Espera-se que Smith vs. Walker sirva como o evento principal em 13 de maio, embora um local para o card ainda não tenha sido determinado.

Guilherme Cruz contribuiu para este relatório.