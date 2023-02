Anuel AA responde a música de Karol G com Shakira: sou o homem mais inesquecível da face da terra

EUFaz apenas alguns dias desde que ‘TQG’ (‘Foi demais para você’) foi lançado e as reações foram variadas.

Embora todos estivessem esperando os novos tiros que Shakira daria em Piqué, Karol G também teve sua própria história de amor e subsequente separação com Anuel AA.

A cantora mexicana, no hit que está revolucionando as plataformas de streaming de música, dedica várias frases ao rapper.

“Dndome like a la foto ma”, é uma das mais virais, e refere-se ao fato de que anuel aa deu ‘like’ para uma foto de Karol G posando na praia quando ele já estava com Yailin.

Enquanto os fãs de Shakira e Karol G. elogiam a postura de ambos, sendo firmes e contundentes nas agressões às ex-companheiras, anuel aa aproveitou a interação com seus seguidores no Instagram no que muitos interpretaram como uma resposta ao colombiano.

A resposta de Anuel AA ao ‘TQG’ de Karol G e Shakira.

Com uma série de imagens no ginásio, o rapper escreveu: “Debate amigável: por que Anuel AA é tão inesquecível?”.

Além disso, o artista dá diferentes opções, como “meu rosto”, “minha língua”, “o sexo incrível” ou “todas as anteriores”.

Por fim, ele expressa sua própria opinião: “Este rosto me tornou o homem mais inesquecível da face da Terra”.

Uma frase à qual acompanha vários emoticons de risos, corações partidos e a hashtag “#Heartbreaker”.

As reações do público não tardaram a aparecer e muitos apontaram as semelhanças entre esta publicação e as referências feitas a ele por Karol G: “Esqueci o que tínhamos” ou “Você não é mais bem-vindo aqui”.

Estas são apenas algumas das frases para as quais Anuel AA já encontrou uma resposta e não ficaremos surpresos se este tema alimentar seu próximo lançamento.