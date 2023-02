Apelido de Shakira para namorada de Gerard Piqué, Clara Chia, vem à tona

Emuito relacionado a Shakira, Gerard Piqué e seu novo parceiro, Clara Chiacontinua a ser comentada após o lançamento da música da colombiana com Bizarrap, na qual ela não poupou críticas tanto ao ex-jogador quanto à namorada.

A tensão está alta entre Shakira e Piqué após a separação. Esta semana vimos várias imagens únicas do último encontro entre os dois.

O ex-jogador do Barcelona estava com tanta pressa de deixar a casa de Shakira que saiu com o porta-malas do carro aberto. Ela, por sua vez, ignorou completamente o ex-companheiro quando se conheceram.

Apelido de Shakira para Clara Chia

Agora, veio à tona que Shakira tinha um apelido para Clara Chia. Conforme revelado pelo jornalista Roberto Antolin No programa ‘Mitre Live’, o colombiano chamou a nova namorada de Piqué de forma depreciativa.

“Shakira via Clara Chia como estagiária” na empresa Kosmos, segundo Antolin, e a artista ficou chocada ao descobrir a infidelidade do marido com ela. “Foi uma surpresa total”, disse o jornalista.

“Por isso doeu tanto nela, porque ela já a conhecia, e ela a chamava de ‘mosquinha morta'”, revelou Antolin no programa.

E foi mais longe: “Clara Chia foi uma pessoa que passou despercebida. Shakira nunca viu perigo, porque ela não é uma mulher deslumbrante, é uma garota bastante normal”.

Segundo Antolin, foi Clara Chia quem pressionou Piqué a tornar público o fim de seu relacionamento com Shakira.

“Quando ele começou o relacionamento com Chia, ela bateu o pé e disse a ele: ‘Eu não vou ser só mais um, só mais um caso ou mais uma infidelidade. Se você quer ficar comigo, saia e diga que você não estão mais com Shakira'”.