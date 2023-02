Apelo de Miles Sanders ao Philadelphia Eagles por um novo contrato

Miles Sanders teve uma ótima temporada regular em 2022, a melhor de sua jovem carreira com o Philadelphia Eagles, no entanto, seu papel diminuiu gradualmente em um backfield que começou a encontrar opções alternativas para ele. Mesmo durante a derrota em Super Bowl LVII contra o Kansas City Chiefsele não era necessariamente o corredor mais utilizado em muitos casos.

No entanto, Sanders deixou claro que sua intenção é continuar vestindo a camisa dos Eagles, apesar de o jogador de 25 anos estar prestes a se tornar um dos 20 agentes livres que o campeão da NFC terá. Então, é a sua continuidade no “Cidade do Amor Fraternal” em dúvida?

Quem é Miles Sanders?

O running back que foi escolhido em 52º lugar geral na segunda rodada do Draft de 2019 e que recebeu seu primeiro convite para o Pro Bowl este ano, usou seus stories no Instagram para perguntar aos Eagles Gerente Geral Howie Roseman para um novo contrato com a organização.

“Eu amo Filadélfia. Apenas me traga de volta. Espero que eles me tragam de volta”, escreveu Sanders. “Eu te amo (Howie Roseman). Espero que você também me ame.”

Na temporada de 2022, Sanders estabeleceu recordes pessoais em carregamentos (259), jardas corridas (1.269) e touchdowns (11). Ele compete principalmente com dois homens no gráfico de profundidade da Filadélfia: Boston Scott e Kenneth Gainwell.

Miles Sanders jogará por outro time em 2023?

“Alguém vai pagar Sanders”, disse a NBC Rúben Frank disse. “Spotrac estima seu valor em dois anos, $ 14,4 milhões, o que não é loucura, mas o colocaria entre os 10 primeiros. para a posição de running back. Se não houver outros compradores, os Eagles devem ficar de olho em Sanders, mas acho que ele consegue seu acordo em outro lugar.