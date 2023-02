Aplicação de Benefícios CalFresh 2023: Quais documentos você precisa para se inscrever?

Fanteriormente conhecido como vale-refeiçãoCalFresh é um esquema de benefícios que fornece famílias de baixa renda no NÓS estado da Califórnia com pagamentos mensais para ajudá-los a comprar os alimentos de que precisam para manter um nível de nutrição suficiente.

O Programa CalFresh emite benefícios eletrônicos mensais que podem ser usados ​​para comprar a maioria dos alimentos em muitos mercados e lojas de alimentos. Este esquema ajuda a melhorar a saúde e o bem-estar das famílias qualificadas.

Essas vantagens são geralmente aplicáveis ​​a qualquer alimento ou produto alimentício destinado ao consumo humano, mas não podem ser usadas para comprar coisas como cigarros, álcool ou produtos de papel.

Quais documentos você precisa para solicitar o CalFresh?

A lista de documentos que você precisa para solicitar os benefícios do CalFresh inclui sua identidade, recibos de pagamento ou recibos de aluguel. Você pode coletar todos os documentos enquanto se inscreve on-line para os benefícios ou preparar toda a papelada depois de verificar a lista e enviar tudo de uma vez.

Os documentos normalmente exigidos para receber o CalFresh são os seguintes:

Uma cópia do seu ID

Comprovante de qualquer renda

Comprovante de status de imigração (para não cidadãos)

Comprovante de status de estudante (para estudantes universitários)

Existe uma maneira de aumentar o valor do meu benefício CalFresh?

A resposta é sim. Existem certos documentos opcionais que você pode carregar no sistema para aumentar seus números de benefícios do CalFresh. A papelada que você pode enviar no final do aplicativo inclui:

Comprovante de despesas de moradia

Comprovante de pensão alimentícia paga

Comprovante de cuidado de filho/dependente pago

Se você tem mais de 60 anos ou é deficiente, comprovante de despesas médicas

Caso não consiga coletar todos esses documentos, você pode informar ao seu responsável pelo caso que está tendo dificuldades para fazer isso durante a entrevista.

O CalFresh também pode aceitar uma declaração juramentada caso você não consiga encontrar todos os documentos necessários para enviar a inscrição.