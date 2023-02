aposta de Marília (SP) fatura quase R$ 4 MILHÕES

A Caixa Econômica Federal premiou nesta sexta-feira (10) uma única aposta que acertou todas as 15 dezenas do concurso 2.737 da Lotofácil.

Nesta sexta-feira, uma aposta feita em Marília (SP) faturou quase R$ 4 milhões. No entanto, esse não foi o único jogo premiado neste concurso.

Além da aposta vencedora, outros jogos também acertaram a maioria das dezenas sorteadas e faturaram vários prêmios em dinheiro. Contudo, os valores pagos pela Caixa para estes jogadores foram bem menores que o montante milionário do prêmio principal.

Veja abaixo as faixas premiadas do concurso 2.737 da Lotofácil:

1 aposta acertou as dezenas e faturou R$ 3.965.187,47; 14 acertos: 553 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 1.450,80, cada uma;

553 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 1.450,80, cada uma; 13 acertos: 19.277 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 25,00, cada uma;

19.277 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 25,00, cada uma; 12 acertos: 237.167 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 10,00, cada uma;

237.167 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 10,00, cada uma; 11 acertos: 1.348.070 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 5,00, cada uma.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (11), às 20h, em São Paulo. Em suma, o valor estimado para o prêmio principal é de R$ 1,5 milhão, e poderá ser pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica.

Contudo, o valor pode variar conforme o número de jogadores que acertarem todas os números sorteados, bem como o montante arrecadado no concurso. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu ontem, com o prêmio principal ficando um pouco abaixo do valor estimado para o concurso.

De acordo com a Caixa Econômica, a arrecadação total do concurso 2.737 da Lotofácil foi de R$ 36,3 milhões, valor bem superior ao prêmio principal. Inclusive, a arrecadação sempre dispara quando a loteria acumula, como aconteceu no concurso anterior, sorteio que arrecadou “apenas” R$ 18,8 milhões.

Veja como apostar na Lotofácil

Os interessados em tentar a sorte na Lotofácil podem ir a alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, só precisarão baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa Econômica para fazer seus jogos.

A saber, os interessados em apostar pela internet devem ter mais de 18 anos de idade, conforme determina o banco. Em resumo, o apostador deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Embora as apostas pela internet proporcionem maior comodidade às pessoas, não há como fazer um jogo simples da Lotofácil e apostar pelo aplicativo. Isso porque o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso sua aposta não alcance esse valor. Por isso, o apostador terá a chance de realizar vários jogos simples da Lotofácil para alcançar o valor mínimo de R$ 30. Caso prefira, a pessoa também poderá fazer um único jogo da modalidade, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples. Além disso, o jogador ainda poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Quina, por exemplo. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e fazer suas apostas sem sair de casa. Aposta mínima custa R$ 2,50 Em síntese, o apostador deve escolher, no mínimo, 15 números, entre 25 dezenas disponíveis, de 1 a 25. Apesar de a aposta mínima ter 15 números, os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único jogo, aumentando as chances de acerto. Confira ovalor de cada aposta da Lotofácil: 15 dezenas escolhidas: R$ 2,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40,0;

17 dezenas escolhidas: R$ 340,0;

18 dezenas escolhidas: R$ 2.040;

19 dezenas escolhidas: R$ 9.690;

20 dezenas escolhidas: R$ 38.760. Em resumo, o valor das apostas cresce expressivamente conforme o número de dezenas escolhidas aumenta. Isso acontece porque o apostador terá muito mais chances de ganhar se fizer um jogo com 20 dezenas, em vez de uma aposta simples com 15 números escolhidos. A título de comparação, um jogo simples da Lotofácil, com 15 dezenas escolhidas, dá uma chance de acerto em mais de 3,2 milhões. No entanto, ao fazer um jogo com 20 dezenas selecionadas, o apostador terá uma chance de acerto em apenas 211. Esse aumento considerável nas chances de acerto fazem muita gente escolher essa forma de jogo, pagando bem mais caro. Embora isso dê ao apostador muito mais chances de vitória, ele também pagará bem mais caro pelo jogo realizado. Por isso, cada pessoa deve avaliar as condições financeiras em que se encontra para definir se esse risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor a fazer é investir o dinheiro em algo que tenha um retorno seguro, sem precisar contar com a sorte para ganhar qualquer valor extra.