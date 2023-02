Applebee’s CONTRATA para Estoquista, Atendente e mais!

O Applebee’s, rede de restaurantes que surgiu na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1980, está atrás de novos funcionários em solo gaúcho. No Brasil desde 2004, a rede está perto de completar 20 anos de atividade em solo brasileiro. Posto isso, antes de dar mais detalhes, veja quais são os cargos disponíveis:

Atendente de Bar – Canoas – RS – Efetivo;

Atendente de Bar – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Atendente de Restaurante – Canoas – RS – Efetivo;

Atendente de Restaurante (Barra Shopping) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Cozinheiro(a) – Canoas – RS – Efetivo;

Cozinheiro Dia (Barra Shopping) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Cozinheiro Noite (Barra Shopping) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estoquista – Canoas – RS – Efetivo;

Estoquista – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Líder de Cozinha – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Líder de Cozinha (Park Shopping) – Canoas – RS – Efetivo;

Recepcionista de Restaurante – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre o Applebee’s e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre o Applebee’s, é interessante destacar que, no Brasil, a rede optou por um estilo que caracterize a semelhança entre os dois países, além de uma atmosfera aconchegante que lembre o ambiente caseiro.

Além disso, não à toa, o conceito tornou a rede líder mundial no segmento de restaurantes com conceito Casual Dining em 18 países. As lojas refletem a energia da região em que estão instaladas. Nos EUA, por exemplo, é possível encontrar fotografias, objetos e ícones de cada comunidade.

Por fim, o projeto Brasil inclui a “tropicalização” do conceito, tanto arquitetonicamente, como na criação de pratos regionais. A preocupação é criar uma imagem mais cosmopolita, sem perder a identidade americana. Por isso, foram desenvolvidas pesquisas qualitativas para identificar as necessidades do consumidor brasileiro, quanto ao ambiente, serviço e comida.

