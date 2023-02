Aprenda a fazer uma análise de histórico veicular

Quando decidimos comprar um carro seminovo, é preciso verificar alguns dados antes de finalizar a compra. Uma análise do histórico veicular é importante para garantir uma negociação mais segura.

Ao escolher um automóvel usado, estamos diante de um bem que pode ter sido mascarado a fim de esconder problemas. Para evitar ser enganado, consulte a documentação do carro desejado na plataforma www.carvertical.com/pt . São mais de 900 bancos de dados internacionais conectados, recebendo frequentes atualizações. Utilizando a página virtual da carVertical você terá acesso a muitos relatórios sobre o veículo, revelando quantos proprietários teve, se foi batido, se há débitos, entre outras informações.

E qual a importância desta análise de histórico? Com ela você descobre se o automóvel possui algum tipo de bloqueio, que seria uma restrição para que ele possa de fato ser seu. Um problema assim pode levar meses para ser solucionado, atrasando a transferência definitiva da propriedade ao comprador. Para verificar estes detalhes, será preciso ter alguns dados do carro, como a placa e o Renavam. Caso o vendedor se recuse a passar estas informações, ou apresente desculpas para adiar a entrega destes dados, é um grande sinal de alerta.

Pode ser que você descubra, ao consultar a situação do veículo que há multas ou IPVA a serem quitados. Solicite ao vendedor que faça o pagamento destes débitos, ou que desconte o valor deste gasto do preço de venda do carro. Lembre-se que se decidir por utilizar um automóvel com muitos débitos, pode ter o bem apreendido, gerando ainda mais complicações.

Muitos compradores não questionam se o veículo está com as manutenções em dia. A não realização das revisões gera desgaste ainda maior de peças, encarecendo o conserto, bem como representa um risco à segurança de quem utilizar aquele carro. Além de conferir pessoalmente o estado de conservação do automóvel, peça ao vendedor algum comprovante das revisões ou notas fiscais de eventuais consertos.

Para quem não entende muito de mecânica, é valido levar o carro a um profissional de sua confiança para avaliar as condições do bem antes de se decidir pela compra. Considere ainda realizar uma vistoria. Esta inspeção minuciosa é capaz de detectar diversos problemas que possam estar ocultos ou camuflados, e que afetam diretamente no bom funcionamento do veículo.

A fim de descobrir se o valor cobrado pelo automóvel corresponde à média daquele modelo, consulte a tabela FIPE. No site é possível saber o preço de cada versão do carro, de acordo com o tipo de motor, câmbio e adicionais. Caso o veículo do seu interesse esteja acima do que consta na tabela FIPE, o vendedor está encarecendo o produto. Mas se ele estiver muito abaixo da média, também é um sinal de alerta.

Ainda que você esteja adquirindo um seminovo, o seguro veicular é muito importante. Peça uma cotação, antes de tomar a decisão de compra. Há determinados modelos que as seguradoras se recusam a aceitar, ou que, por gerarem muitos problemas, costumam elevar bastante o preço a ser pago pela proteção.