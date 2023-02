‘Aquaman’ de Jason Momoa em perigo, pois supostamente foi bombardeado nas primeiras exibições de teste

Tele primeiro’Aquaman‘ filme arrecadou mais de $ 1 bilhão de bilheteria, o único filme do extinto DCEU que ultrapassou esse marco. Diretor James Wan é um especialista em terror e conseguiu imprimir um pouco disso neste filme. A continuação é ‘Aquaman: O Reino Perdido‘, mas foi adiado muitas vezes para contar. Foi anunciado recentemente que o filme teria uma data de lançamento em dezembro de 2023 e as exibições de teste agendadas começaram recentemente. De acordo com relatos do insider do filme Jeff Schneideras exibições de teste foram um desastre completo.

Em seu relatório, Sneider detalha como Jason Momoa estava absolutamente lívido com o quão ruim as exibições de teste eram. As pessoas estavam saindo do filme porque realmente não gostaram. Momoa supostamente quer obter um novo DC Comics papel de personagem o mais rápido possível e o personagem Lobo de repente se abre como uma nova oportunidade para ele. Sneider também acrescenta que o filme foi cortado de muito material e deixou todas as cobaias insatisfeitas com o resultado. Muitos críticos de cinema que estão por dentro têm evitado comentar essas exibições de teste devido ao quão desastrosas elas foram.

Jason Momoa é o problema com ‘Aquaman’?

A fonte também diz que Jason Momoa não é o problema do filme, apenas não é uma história que adere ao que o chefão James Gunn tem em mente. Ainda há tempo para James Wan corrigir esses problemas, especialmente porque o filme tem data de lançamento em dezembro. Pode haver uma chance de novas refilmagens, o que é totalmente possível ainda este ano, antes que eles entreguem o corte final do filme. Jason Momoa foi vinculado a possivelmente interpretar Lobo no DCU antes mesmo de ser escalado como ‘Aquaman’, ele até pensou que essa era a razão pela qual Zac Snyder o abordou em primeiro lugar.