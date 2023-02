Árbitros, juízes designados para Jon Jones x Ciryl Gane e Valentina Shevchenko x Alexa Grasso no UFC 285

Os árbitros e juízes já foram designados para os eventos principais e co-principais do UFC 285 para o card que acontecerá no dia 4 de março na T-Mobile Arena em Las Vegas.

O card será encabeçado pelo aguardado retorno de Jon Jones, em sua estreia no peso-pesado contra Ciryl Gane para coroar um novo campeão após a saída de Francis Ngannou do UFC. O evento co-principal terá Valentina Shevchenko defendendo seu título peso mosca contra Alexa Grasso.

As atribuições foram feitas durante uma reunião mensal na Comissão Atlética de Nevada na quarta-feira.

O árbitro Marc Goddard servirá como o terceiro homem na gaiola quando Jones lutar contra Gane no evento principal. A luta servirá como retorno de Jones pela primeira vez em mais de três anos, depois que ele defendeu pela última vez seu título meio-pesado do UFC e depois abriu mão do cinturão com planos de passar para uma nova divisão.

Os jurados da luta serão Mike Bell, Sal D’Amato e Ron McCarthy.

Enquanto isso, no evento co-principal, Jason Herzog atuará como árbitro para Shevchenko x Grasso, com o título de 125 libras em jogo.

Os juízes que marcam a luta serão Ben Cartlidge, Derek Cleary e Chris Lee.

Shevchenko já detém o recorde de maior número de defesas de cinturão da história do UFC feminino, com sete, e agora fará a oitava defesa seguida ao enfrentar Grasso, que busca dar a volta por cima depois de vencer por 4 a 0 desde subindo para a divisão peso mosca depois de competir anteriormente com 115 libras.

O restante do árbitro e as atribuições de julgamento para o restante do card serão anunciados na noite do UFC 285 em março.