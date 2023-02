A ArcelorMittal assume a liderança no mercado global de aço. A empresa vem crescendo diariamente e disponibiliza novas oportunidades de empregos em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado, a fim de contratar pessoas talentosas para se tornar um colaborador. Confira, a seguir.

ArcelorMittal divulgou novas vagas de emprego pelo país

A ArcelorMittal atua com uma sede administrativa em Belo Horizonte e possui unidades industriais distribuídas em vários estados brasileiros, como: Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Além de atuar na produção de aços longos e planos, a empresa oferece serviços de mineração e produção de carvão vegetal.

Nesta data, a companhia realizou a abertura de um novo processo seletivo e está em busca de pessoas qualificadas e especializadas para fazer parte do time a auxiliar no sucesso de suas atividades. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre e seleção dos participantes.

Técn. de Manutenção Elétrica III – Piracicaba/SP;







Estágio no setor de Psicologia – Martinhos Campos/MG;







Assistente de Inventário – Minas Gerais;







Oper. de Logística – Sabará/MG;







Estágio no setor de Gerência de Auditoria Forense – Belo Horizonte/MG;







Oper. de Produção – Sabará/MG;







Técn. de Eletromecânica – MG;







Técn. de Segurança do Trabalho – Minas Gerais;







Estágio no setor Administrativo – Belo Horizonte/MG;







Técn. de Laboratório Metalográfico – Rio de Janeiro.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Veja também: Proserv abriu novos EMPREGOS em São Paulo; veja as funções

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e enviar um currículo para análise.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.