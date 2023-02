Arcor do Brasil SEGUE CONTRATANDO; Envie seu currículo!

A Arcor do Brasil, empresa especializada na elaboração de produtos alimentícios de consumo massivo, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a Arcor, confira algumas das vagas abertas:

Almoxarife – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Analista Administrativo de Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Capital Humano – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Analista Contábil – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Comunicação Interna – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Marketing – Campinas – SP – Efetivo;

Aprendiz Arcor – Bragança Paulista – SP – Aprendiz;

Auxiliar de Manutenção (Contrato Determinado) – Rio das Pedras – SP – Temporário;

Auxiliar de Operações Logísticas – Recife – PE – Efetivo;

Auxiliar de Produção PCD – Contagem – MG – Efetivo;

Conferente de Qualidade – Contagem – MG – Efetivo;

Coordenador(a) Pesquisa Desenvolvimento – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Operador(a) de Empilhadeira – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Programador(a) de Manutenção – Contagem – MG – Efetivo;

Supervisor(a) de Manutenção Elétrica – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Supervisor(a) de Produção – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor(a) de Qualidade – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Londrina – PR- Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Vitória – Espirito Santo – Temporário;

Técnico de Automação – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Anápolis – GO, Belo Horizonte – MG, Brasília – DF e Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Arcor do Brasil e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Arcor do Brasil, é válido deixar claro que a multinacional argentina possui 5 plantas industriais no Brasil, empregando cerca de 4.120 mil colaboradores. Além disso, conta com o Instituto Arcor Brasil, que já apoiou 340 projetos e beneficiou 2 milhões de crianças e adolescentes.

Por fim, com mais de 40 anos de história compartilhando momentos mágicos em todo o território brasileiro, a Arcor conta em seu portfólio grandes marcas reconhecidas pelos consumidores, como: Tortuguita, 7Belo, biscoitos Triunfo, Aymoré e Danix, as balas Butter Toffees, os chicles Poosh e Big Big, entre outras.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!