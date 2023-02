Arenas: Se Durant não conseguir ganhar o título da NBA com o Suns, seria o maior fracasso de sua carreira

FWorms, jogador da NBA Gilberto Arenas tem enfatizado que Kevin Durant deve liderar o Phoenix Suns para a glória nesta temporada. Arenas acredita que qualquer coisa, exceto ganhar o anel, será o maior fracasso em Durantcarreira.

A estrela da NBA deixou o Brooklyn Nets juntar-se ao sóis depois de pedir para ser negociado no início deste mês. Em seu programa ‘No Chill with Gilbert Arenas’ no Fubo Sports, Arenas explicou por que ele acredita que o sóis são os favoritos ao título nesta temporada.

“Nem sei por que estamos jogando”, declarou.

“Isso nem é uma pergunta. Você tem [Durant and Devin Booker] que é capaz de 50, 60, 70 [points]. Ambos jogadores de meia quadra. Ambos jogadores de médio porte. Ambos os jogadores que você não pode jogar um contra um, eles vão comê-lo vivo.

“Eles estavam tendo problemas para planejar apenas para Booker ele mesmo.

“Agora você acabou de adicionar indiscutivelmente o melhor artilheiro no jogo de hoje agora. Então você tem – quem pode argumentar – o melhor armador de assistência para rotatividade na história da NBA em Chris Paul.

“Se eles não ganharem, foda-se o redes‘ grupo. Este seria o maior fracasso para Kevin Durant.”