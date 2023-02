A Arezzo teve sua primeira loja inaugurada em 1972 no estado de Minas Gerais e através de muito trabalho e determinação, atualmente está presente em várias regiões do Brasil e do mundo. Nesse momento, a empresa anunciou a abertura de novas vagas de emprego em todo o país. Confira, a seguir.

Arezzo abre novos EMPREGOS em várias regiões do país

Desde a sua fundação, a Arezzo possui o intuito de encantar clientes do Brasil e do mundo com o propósito de interpretar as tendências e despertar desejos. Por trás de todo esse crescimento, a empresa conta com uma equipe de profissionais altamente especializados e excepcionais para trabalhar em suas unidades.

A empresa prioriza o trabalho feito com paixão e busca por pessoas que encaram desafios como novas oportunidades e possuem um espírito de união e flexibilidade para se adaptar a cada mudança. Confira, a seguir, os cargos disponibilizados nesta semana e os locais de atuação.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Advogado Civil – Campo Bom/RS;







Consult. Comercial de Franquia – Brasília/DF;







Analis. Comercial – São Paulo;







Consult. de Expansão – São Paulo;







Analis. de ADM de Pessoal PL – Campo Bom/RS;







Coorden. de Tecnologia da Informação – Rio Grande do Sul;







Analis. de FP&A Sr – Campo Bom/RS:







Especial. Comercial – São Paulo;







Analis. de Planejamento de Vendas Sr – Campo Bom/RS;







Gerente de Marketing Analytics – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta realizar a inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

