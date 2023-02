Argentina renova contrato de Lionel Scaloni até a Copa do Mundo de 2026

Cvencedor da copa orld Lionel Scaloni permanecerá como técnico da Argentina até o final da Copa do Mundo de 2026. O Associação Argentina de Futebol e Scaloni confirmaram o acordo na segunda-feira. Eles não deram mais detalhes.

O contrato de Scaloni expirou depois que a Argentina venceu a Copa do Mundo no Catar em 18 de dezembro. Seguiram-se longas negociações. O técnico de 44 anos e Cláudio Tapiao presidente da AFA, se reuniu em Paris antes da premiação da FIFA na segunda-feira.

“Quando a confiança é alta, a comunicação é clara e eficaz”, disse Tapia no Twitter em um post com ele e escadas sorrindo e bebendo chá na capital francesa. “Continuamos a confiar no nosso projecto de selecções para Lionel Scaloni, o treinador vencedor da Copa do Mundo.”

Scaloni assumiu no final de 2018 como medida provisória, e recebeu ondas de críticas por sua falta de experiência. Ele nunca havia treinado uma equipe profissional. Um ano depois, o cargo era dele definitivamente.

Ele levou a Argentina para o Título Copa América 2021, o primeiro da equipe em 28 anos. O capitão Lionel Messi e outros jogadores importantes disseram repetidamente que queriam que Scaloni permanecesse no cargo durante o copa do mundo 2026.

A primeira partida da Argentina desde o Catar – e outra celebração do campeão mundial – será em um amistoso em 23 de março contra o Panamá, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.