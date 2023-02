Arnold Allen concorda em enfrentar Max Holloway em vez de disputar o título interino: ‘Acho que isso é maior’

Arnold Allen não está muito chateado por perder a luta pelo título interino, porque ele acredita que lutar contra Max Holloway é ainda melhor.

O UFC 284 foi um grande evento para a divisão dos penas. O campeão indiscutível Alexander Volkanovski tentou (e não conseguiu) ganhar o título dos leves de Islam Makhachev, enquanto Yair Rodriguez conquistou o título interino dos penas com uma vitória por finalização no segundo round sobre Josh Emmett. A última luta deixou Allen, atualmente o número 4 do peso-pena no UFC, como o homem estranho na disputa pelo título até 145 libras. Allen agora enfrenta Holloway no evento principal do UFC Kansas City em 15 de abril. Pelo que ele disse, as coisas funcionaram muito bem.

“Era o confronto que eu esperava quando anunciaram a luta interina”, disse Allen em A Hora do MMA. “Então eu fiquei meio – não surpreso, eu estava esperando por isso. Mas o UFC nem sempre faz o que você espera. Às vezes eles saem do campo esquerdo com alguns, e eu fico tipo, ‘Espere um minuto, o que está acontecendo aí?’ Mas, de certa forma, fiquei meio aliviado, porque essa era a próxima melhor opção que não era uma disputa interina pelo título. Para mim, acho que isso é maior do que essa oportunidade.

“Todo o respeito a Yair, mas Max o venceu da última vez.”

“Além disso, dadas as lutas que ele teve com Volkanovski”, continuou Allen. “Eu marquei o segundo para Max Holloway, e como Alex está impressionante, isso faz Max parecer ainda melhor. Como ele tem sido competitivo. Obviamente, a última luta não foi muito competitiva, mas foram decisões muito acirradas, e Volkanovski subiu de peso contra alguém que ninguém quer lutar e está incrível, e achei que ele venceu.

Holloway é um dos lutadores mais talentosos do UFC, com três defesas de cinturão peso-pena em seu nome e uma série de recordes na promoção. Ele perdeu o cinturão para Volkanovski no UFC 245 e perdeu outra luta polêmica seis meses depois, levando a uma trilogia no UFC 276, que Volkanovski venceu de forma convincente.

Esse desempenho, juntamente com sua longa carreira profissional e inúmeras guerras duras, levou alguns a questionar se Holloway está começando a declinar apesar de sua tenra idade. Embora Allen reconheça que pode ser o caso, ele não conta com isso.

“Ele é apenas humano”, disse Allen. “O dano tem que pegar você. Ele não é muito mais velho que eu, mas faz lutas malucas há muito tempo contra atletas de primeira linha. Ele sofreu muito dano, mas sempre leva tanto quanto dá também. Mas é difícil dizer, realmente. Ele está ali para apanhar, leva muito dano, mas o Volkanovski é o Volkanovski. Ele está melhor a cada luta, ele sobe de nível a cada luta… Então estou me preparando para a melhor versão. Estou treinando para o melhor.”

Allen está invicto no UFC, com cartel de 9-0 na promoção e três bônus de “Performance da Noite”. Mas ele tem lutado para ganhar impulso em direção a uma chance pelo título, já que lesões e má sorte o atrapalharam repetidamente.

Essas preocupações contínuas ainda podem limitá-lo, já que sua recente falta de consistência não o torna a aposta mais segura como um campeão em potencial.

“Não foi trazido para mim, mas tenho certeza que é uma coisa”, disse Allen quando perguntado se esta luta de Holloway era uma chance de provar que ele pode lutar várias vezes por ano. “Eles não querem um campeão que está sempre desaparecido porque está ferido ou de férias. Eu nunca estou de férias [laughs], mas com certeza. Definitivamente.

“Obviamente eu quero isso. Sempre quis isso, e já disse em outras entrevistas que nem sempre é minha culpa que as lutas não dão certo. Na verdade, na maioria das vezes eu tive pessoas saindo e os eventos não aconteceram ou algo assim. Coisas bobas. Mas geralmente não é minha culpa [laughs].”

As lesões quase apareceram novamente para esta luta, já que o UFC originalmente queria que Allen competisse no próximo card do UFC 286 em Londres, no entanto, “Todo-Poderoso” não estava disponível porque ele ainda estava trabalhando em alguns problemas menores.

Agora, totalmente recuperado, Allen está grato por não estar do lado de fora olhando para dentro.

“Eu estava definitivamente preocupado”, disse Allen. “Você não pode não aproveitar boas oportunidades muitas vezes e recuperá-las. Então você poderia dizer que sou ‘abençoado’ por ter a oportunidade novamente [laughs].”

O UFC Kansas City acontece no T-Mobile Center em Kansas City, Mo.