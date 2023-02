Arranjo de assentos do 65º Grammy, aqui está quem está sentado ao lado de quem

Agora sabemos quem estará sentado ao lado de quem no 65º Grammy Awards neste fim de semana – e enquanto alguns dos pares são óbvios, outros são um pouco mais … interessantes.

Aqui está uma olhada nos arranjos de assentos para o no #Grammy incluindo onde Adele, Taylor Swift, Harry Styles, Anitta e mais estarão sentados pic.twitter.com/5kk7SJbKBr

Por exemplo, o Grammy tem Taylor Swift sentada ao lado de seu colaborador de longa data e amigo da indústria musical, Jack Antonoff em uma mesa – enquanto eles também colocaram Beyoncé dar Jay-Z um ao lado do outro em outra mesa do outro lado. Sem grandes surpresas aí.

Onde eles parecem estar jogando todo mundo para um loop está em alguns outros grandes nomes se aconchegando um ao lado do outro que não necessariamente têm laços estreitos – como card b sentado ao lado João Lenda ou LL Cool J ao lado de Shania Twain … ou mesmo lizzo sentado ao lado Adele .

A CBS compartilhou uma olhada nos cartões de assentos para o 65º Grammy Awards, com Taylor Swift, Adele, Lizzo, Beyoncé, Jay-Z, Latto, Anitta, Olivia Rodrigo, mais (fotos de imprensa de Francis Specker/CBS) https://t .co/9lc21AC3cx

Algumas outras combinações interessantes… Chuck D dar Sabor Sabor (quem tem reforçado no passado recente), Pensamento Negro/ Chris Stapleton (OGs de seu gênero), Viola Davis / Queen Latifah .

Um punhado de artistas que parecem estar sentados sozinhos (pelo menos por enquanto) incluem… The Rock, Olivia Rodrigo, Ice T, Bad Bunny… e Mr. Harry Styles, que também está se apresentando.

Vale a pena notar … esses cartões de nome certamente sugerem que é aqui que as pessoas ficarão estacionadas durante a transmissão – mas, é claro, essas coisas provavelmente estão sujeitas a alterações e não necessariamente gravadas em pedra. Em outras palavras, eles poderiam facilmente mudar as coisas na hora do show.